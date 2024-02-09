Opel Astra Elektrik'e Ecotest'ten 5 yıldız

Opel'in kompakt sınıfta yer alan tamamen elektrikli modeli Astra Elektrik, bağımsız test kuruluşu ADAC Ecotest 2023'te 110 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 103 puan alarak en iyi derecelendirme olan 5 yıldızı kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Astra Elektrik, teste katılan 94 otomobil arasından üçüncü sırayı alarak podyumun sahibi oldu. Bu sonuçla beraber Opel Astra Elektrik, ilk 10'a girebilen tek Alman otomobili oldu.

Emisyonsuz sürüş sunan tamamen elektrikli Opel Astra Elektrik, ADAC Ecotest 2023’te güçlü bir izlenim bırakarak kompakt sınıftaki rakipleriyle arayı açtı. ADAC yetkilileri Opel Astra Elektrik hakkında, ''Rüsselsheim merkezli otomobil, düşük boş ağırlığı, iyi enerji yönetimi ve standart olarak sunulan ısı pompasıyla enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltımasına katkıda bulunuyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Opel Astra Elektrik teknik özellikleri

Gelişmiş elektromotor gaz pedalına basıldığı ilk andan itibaren 115kW/156 HP güç üretirken 270 Nm'lik güçlü bir tork sağlıyor. 1.679 kilogramlık düşük boş ağırlık, otomobilin dinamik sürüş karakterini güçlendirirken enerji tüketimine de katkıda bulunuyor. Tamamen elektrikli ve emisyonsuz sürüş sunan Astra Elektrik birçok elektrikli rakibinin hızı 150km/s veya 160km/s ile sınırlıyken, 170km/s'lik bir maksimum hızla birlikte geliyor.

418 kilometreye kadar (WLTP) menzil sunabilen Astra Elektrik, 54 kWsa'lik lityum-iyon bataryası ve standart olarak sunulan gelişmiş ısı pompası teknolojisi sayesinde 100 kilometrede sadece 14,8 kWsa enerji tüketiyor (WLTP). Yeni Opel Astra Elektrik, düşük enerji tüketimi sayesinde günlük kullanımın yanı sıra şarj molası vermeden en uzun seyahatlerde de sıfır emisyonlu sürüş keyfi sunuyor. Rejeneratif fren sistemi sürüş esnasında kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını sağlarken Astra Elektrik'in verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor.