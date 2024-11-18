OSD Başkanı Cengiz Eroldu: “Otomotivde rekabeti güçlendirici politikalara ihtiyaç var”

Almanya başta olmak üzere Avrupalı otomotiv markalarında yaşanan sıkıntılı süreç, ihracatının büyük kısmını bu bölgeye gerçekleştiren Türkiye otomotiv sanayisini de etkileme riski taşıyor. Türkiye otomotiv sanayisine yö n veren 13 üyesiyle sektörün ç atı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Başta Alman otomotiv sektöründeki daralma, küresel otomobil piyasasında derin etkiler yaratıyor, bu da 2025 yılı beklentilerini ciddi şekilde etkiliyor. Avrupa’nın en önemli pazarımız olduğu düşünüldüğünde, Avrupa’daki potansiyel pazar daralması sebebiyle oluşabilecek araç fazlasının Türkiye pazarına kaydırılma olasılığını ciddi bir risk olarak görüyoruz. Avrupa pazarlarındaki daralma ve atıl üretim kapasitesi, Türk otomotiv sanayisinin ihracatında düşüşe neden olarak üretimimizi olumsuz etkileyebilir” diye konuştu.

“Tedbirler, Çinli üreticileri ülkemizde yatırıma yöneltebilir”

Cengiz Eroldu, Çin’e karşı ABD, AB ve Türkiye’nin de son dönemde birtakım tedbirleri devreye aldığını, AB’nin Çinli otomobil şirketlerine getirdiği ek vergilerin, Avrupa otomotiv pazarındaki rekabeti etkileyerek hem üreticiler hem de tüketiciler üzerinde etki yaratacağını kaydetti. Eroldu, “Henüz yeni uygulamaya konulan bu ek vergilerin tam etkisini değerlendirmek için daha fazla zamana ve veriye ihtiyaç var. Ancak öngörüler, Çinli üreticilerin fiyat avantajını azaltarak satışlarını düşürebileceğini ve Çin menşeli elektrikli araçların Avrupa pazarındaki fiyatlarının yükselmesine yol açabileceğini işaret ediyor. Devreye alınan tedbirleri sanayimizi korumak adına kısa vade için çok önemli görüyoruz. Ancak bu tedbirlerin uzun vadede daha önemli etkileri olacak, Çinli üreticilerin AB içinde ve ülkemizde üretim yapma kararlarını hızlandıracaktır” dedi.

■ “Mevcut tesisleri korumak daha önemli hale geldi”

Türkiye’nin aşınan üretim rekabetçiliğini güçlendirmek için politika geliştirilmesinin önemine işaret eden Eroldu, “İhraç pazarlarında yaşanan dalgalanmaların etkisini azaltmak için iç pazarda yerli araçların payını artırmamız gerekiyor. Türkiye’nin aşınan üretim rekabetçiliğini güçlendirmek için politika geliştirilmesini önemli görüyoruz; elimizdeki mevcut tesisleri korumak, bu süreçte daha da hayati hale geldi” diye konuştu.