Otomobil devi Tesla’dan 3 yeni araç geliyor! Elon Musk 25 bin dolarlık ucuz otomobili tanıtacak

Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD'li otomobil üreticisi Tesla’nın merakla beklenen Robotaksi etkinliğinde yeni sürprizler bekleniyor. Otomobil dünyasının dört gözle beklediği etkinlikte Tesla’dan 3 yeni araç gelebileceği belirtiliyor.

Tesla’dan 3 yeni araç geliyor

Deepwater Asset Management’ın Yönetici Ortağı Gene Munster, Tesla’nın (TSLA) 10 Ekim’de gerçekleşecek robotaksi etkinliğinde üç araç duyurusu bekliyor.

25 bin dolar fiyatlı daha ucuz bir araç modeli gelebilir

Munster, CNBC’ye yaptığı açıklamada, elektrikli araç devinin önümüzdeki hafta yapılacak etkinlikte yaklaşık 25.000 dolar fiyatlı daha ucuz bir araç modeli, bir robotaksi ve bir robovan duyurması beklentisinde olduğunu söyledi.

Ucuz EV modeli ile ilgili ayrıntılar dört gözle bekleniyor

Etkinliğin daha çok bir lansman partisi gibi tasarlandığını ve muhtemelen ayrıntılardan yoksun olacağını düşünen Munster, Tesla’nın daha ucuz EV modelinin üretimini ne zaman artırmayı beklediğini netleştirmesini dört gözle bekliyor:

“Aşırı odaklanacağım tek ayrıntı, o daha ucuz 25.000 dolarlık araç… üretimi ne zaman artırmayı bekliyorlar. Bunun gelecek yıl için neden önemli olduğuna dair bir ipucu vermek istiyorum: Wall Street, büyümenin son çeyrekteki yüzde 7’den gelecek yıl yüzde 12’ye çıkmasını bekliyor. Yüzde 12’ye ulaşmak için, o daha ucuz modelin yılın ortasında üretimini artırmaya başlaması gerekiyor.”

Teslanın 25 bin dolarlık aracının 2025’te üretilmesi bekleniyor

Munster, Tesla’nın aracın üretimine 2025 ortasında başlamasını tercih etse de, Tesla’nın önceki gecikmeleri göz önüne alındığında, bunun 2025 sonunda veya 2026 başında başlamasını bekliyor.