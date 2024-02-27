Otomotiv tedarik endüstrisi rotayı uzak pazarlara çevirdi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisi 2023 yılında yüzde 13 artışla 35 milyar dolar ihracat yaptı. En büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 9 artarak 14 milyar 154 milyon dolar, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 40,4 oldu. Bu yılın Ocak ayında ise tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 artarak 1 milyar 171 milyon dolar oldu. En büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 2 oranında düşüş görülürken, önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 21, Birleşik Krallık’a yüzde 15, Romanya’ya yüzde 49, Fas’a yüzde 31, Çekya’ya yüzde 23 ihracat artışı kaydedildi. Avrupa Birliği pazarının otomotiv endüstrisi ihracatı için önemine işaret eden ve AB üyesi olmayan ülkeler de değerlendirildiğinde bölgenin yüzde 80’leri bulan pazar büyüklüğüne ulaştığını belirten OİB Başkanı Baran Çelik, yeni pazar arayışları ve mevcut pazarlarda derinleşme çalışmalarının bu yıl fuarlar ve sektörel ticaret heyetleri ile destekleneceğini söyledi.

İlk kez milli katılım düzenlenecek 4 fuar var

Bu kapsamda bu yıl OİB 8 uluslararası fuara milli katılım sağlayacak. Bu fuarların 4’üne ise ilk kez milli katılım yapılacak. Otomotivcilerin ilk durağı nisan ayında Kazakistan’da düzenlenecek olan Automechanika Astana olacak. Ardından yine nisan ayında Kanada’da düzenlenecek olan TruckWorld Canada fuarında ağır vasıta alanında dünyanın önemli OEM, OEM tedarikçileri ve aftermarket üreticileriyle aynı platformda yer alacak. Otomotivcilerin rotasındaki bir diğer uzak pazar Haziran ayında Vietnam’da düzenlenecek olan Automechanika Ho Chi Minh City fuarı olacak. Ayrıca sektör temsilcileri Temmuz ayında Panama’da düzenlenecek olan Latin Auto Parts fuarında da ilk kez milli katılım ile yer alacak. Otomotivciler ayrıca sektörün gelenekselleşen ve her yıl milli katılım düzenlenen INA PAACE Automechanika Mexico City, MIMS Automobility Moscow, Automechanika Frankfurt ile Gümey Afrika’da düzenlenecek olan Automechanika Johannesburg fuarlarında da yer alacak. Otomotivciler ayrıca, mart ayında Malezya-Singapur, Nisan ayında Rusya ve haziran ayında da İspanya’da sektörel ticaret heyetlerine katılacak. Şubat ayında ise 23 firmanın katılımıyla Fas'a ticaret heyeti organizasyonu yapıldı.

Çin tehdidini potansiyel pazara çevirme hedefi

Kuzey Afrika ve Körfez bölgesi ile Rusya ve Amerika’nın önemli hedef pazarlardan olduğuna vurgu yapan OİB Başkanı Çelik, Amerika kıtasını da Kuzey ve Güney olmak üzere iki ayrı hedef Pazar olarak belirlediklerini ifade etti. Çelik, “Ticaret Bakanlığımızla uzak coğrafyalara geçtiğimiz yıllarda çeşitli stratejiler belirledik ve bunun paralelinde yaklaşık 10'dan fazla etkinliğimizi uzak coğrafyaları kapsayacak şekilde yapıyoruz. Milli katılım fuarları, ticaret heyetleri, satın alma heyetleri düzenliyoruz. Ürün Geliştirme (Ür-Ge) faaliyetimiz var ve içinde 18 tane firmamız var. Bu firmalarla çeşitli satın alma ve ticaret heyetleri düzenliyoruz. Uzak ülkelere yönelik faaliyetlerimiz aslında o pazarlara olan odağımızı gösteriyor. Çin ne kadar bize önemli bir rakip ve tehdit olsa da birçok ürün grubunda, o bölgenin büyük pazar olması dolayısıyla onu potansiyel olarak da görüyoruz. O açıdan Avrupa bölgesinin yüksek oranlı ihracatını koruyarak rakamsal bazda herhangi bir kayba uğramadan üstüne ilave edeceğimiz yeni pazarlara yoğun bir şekilde odaklıyız” dedi.

Firmaların uzak pazar planları

Beyçelik Gestamp Kalıp ve Teknoloji Fabrika Direktörü Burak Yaşar, bu yıl yurt dışı projelerine odaklanacaklarını kaydederek, “Kuzey ve Güney Amerika ve Avrupa pazarı yoğun olarak çalışacağımız bölgeler olacak. Özellikle Avrupa’daki OEM’lerle start verdiğimiz projelerimiz var, bunları arttırarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Coşkunöz Kalıp Makina Genel Müdürü Alkım Denizciler de hedef pazarlardan olan ABD ile kalıp imalatı sözleşmesine imza attıklarını hatırlatarak, “Öncelikli olarak Amerika kıtasında varlığımızı artırmayı, Meksika ile Kanada’yı da portföyümüze katmayı hedefliyoruz” dedi.

TKare Mühendislik Genel Müdürü Murathan Toktaş ise bir süredir ABD, Avrupa ve Asya pazarlarına odaklandıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “Çinli firmalar ile görüşmeler yaptık, orada bir ofis açmanın yanı sıra partnerlik ya da bir şirkete ortak olma projeksiyonları üzerinden faaliyetimizi yürütüyoruz. ABD’de de güzel temaslar bulduk. Yılın ikinci çeyreğinin başında ABD’de bir iletişim ofisi açacağız. Globalde alternatif pazarları odağımızda tutuyoruz.”

Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci, mikron seviyesinde ve dar toleranslı parçaların üretiminde uzmanlaştıklarına vurgu yaparak, ürünlerin Çin’den Kuzey Amerika’ya kadar pek çok farklı ülkedeki OEM’lerin araçlarında kullanıldığını, ihracat kilogram değerinin 16 doları bulduğunu dile getirdi.