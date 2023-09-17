Otomotivde ihracatın şampiyonları ödüllendirildi

EKONOMİ/BURSA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde Türkiye ekonomisinin lider sektörü olan otomotivde 2022 yılının en çok ihracat gerçekleştiren firmaları ödüllendirildi. OİB ev sahipliğinde düzenlenen gurur gecesinde, 2022 yılının şampiyonu Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. oldu. Şampiyonluk ödülü, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik tarafından Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri Cem Temel’e takdim edildi. Gecede, otomotiv endüstrisinde 2022 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 108 firmanın temsilcilerine Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde olmak üzere ödülleri takdim edildi. Toplam 270 firmaya da ihracata katkı sertifikası verildi.

Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye’nin araç üretiminde dünyada 13., Avrupa’da dördüncü olduğunu ve yine Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile de elektrik başta olmak üzere alternatif enerjili araç üretim kapasitesinde de güçlü bir şekilde yerini almaya başlamasıyla otomotivde vizyon gücünü ortaya koyduğunu belirten Çelik “Otomotiv sektörü yıllar bazında değişmekle birlikte ülke ihracatının ortalama yüzde 15’ini tek başına gerçekleştiriyor, 2006 yılından bu yana 80 milyar dolar dış ticaret fazlası veren otomotiv sektörü olarak sektörel bazda ihracat liderliğimizi de devam ettiriyoruz” dedi.

“100. yılı rekorla kapatacağız”

Bu yılın ilk sekiz aylık döneminde hedeflerin üzerine çıkarak geçen seneye kıyasla yüzde 17 artışla 22,8 milyar dolar ihracat yaptıklarını da kaydeden Baran Çelik “Bu yılı Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü şerefine yakışan bir performansla 34 milyar dolarlık tarihi rekorla kapatacağımıza inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için hep birlikte omuz omuza, her zamankinden çok daha büyük bir azim ve kararlılıkla çalışacağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise “Otomotiv sektörünün ülkemiz ekonomisi için anlamı büyük. Otomotiv sektörümüzdeki inovatif yatırımlar ve TOGG’un da ihracatıyla beraber çok daha farklı boyutta rakamlara imza atacağız. Otomotiv, ana sanayi ve tedarik sanayi ile diğer sektörlere de öncülük ediyor. Otomotiv, ihracatı sürükleyen ve büyümeyi tetikleyen bir sektör. Geçen yılki aradan sonra rekabetçi yatırımlarla daha da büyüyeceğine ve hep birlikte Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme vizyonuyla çok daha yüksek ihracat rakamlarına imza atacağımıza inanıyorum” dedi.