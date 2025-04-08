Porsche’a Çin darbesi: İlk 3 ayda daha az otomobil sattı

Hız ve lüks denince ilk akla gelenlerden Volkswagen Grubun markası Porsche, 2025 yılı ilk çeyrek verilerini duyurdu. Ocak-mart döneminde Porsche’un araç teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 71 bin 470'e geriledi.

Alman üreticinin Almanya hariç Avrupa’da satışları da yüzde 10 düşerek 18 bin 17 araca geriledi.

Porsche’un satışları, yılın ilk 3 aylık döneminde Çin'de yıllık yüzde 42 oranında düşüş gösterirken, şirketin konuya ilişkin açıklamasında, "Bunun başlıca nedenleri Çin pazarında süregelen gergin ekonomik durum ve değer odaklı satışlara odaklanılmasıdır" denildi.

Çin'e yapılan teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 14'ünü oluştururken, şirket Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Kuzey Amerika’da arttı

Porsche'nin Kuzey Amerika'daki teslimatları yılın ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 20 bin 698’e ulaşırken, Almanya içindeki teslimatları ise yüzde 34 azalarak 7 bin 495 araca indi.

ABD’nin Avrupa Birliği’nden ithal edilecek otomobillere getirdiği yüzde 25'lik ithalat tarifesinin, tamamen ihracata bağımlı olan Porsche’nin en önemli pazarındaki satışlarını önemli ölçüde yavaşlatması bekleniyor.

Öte yandan, Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz de dün otomobil ve hafif ticari araç satışlarının, yılın ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa'da azalan talep nedeniyle yüzde 7 düştüğünü bildirmişti.