Savunma sanayii ihracatı ilk çeyrekte yüzde 72 artarak 1.7 milyar dolar oldu

Mehmet KAYA - ANKARA

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı 2025 Ocak-Mart döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 72 artarak 1.7 milyar dolar oldu.

Sadece mart ayında da aylık bazda rekor bir artış yaşanarak bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 147’lik bir artışla 884 milyon dolarlık bir yükseliş gözlendi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ilk çeyrek ihracatına yönelik yaptığı yazılı açıklamada, “Savunma sanayiimiz her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor. Geniş, nitelikli, genç ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle, her geçen gün daha da büyüyen ihracat potansiyelimizle, Türkiye’nin artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"Savunma sanayii neredeyse dünyanın her yerine ihracat yapabilir hale geldi”

Görgün, ana hedeflerden biri olan yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artı trendi sağlandığını vurguladığı açıklamasında, “Dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetlerinin de etkisiyle, şirketlerimiz belirli coğrafyalara değil , dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi” yorumunu yaptı.

Görgün, Türk ürünlerinin yerli ve millî platformlarımıza entegre alt sistemler, müşterek çalışma kabiliyetine sahip ürünler, ihtiyaç ve beklentilere uygun çözümler, sahada sunulan hızlı geri bildirim, bakım-onarım ve entegre lojistik desteğinin başarıda önemli rol oynadığını vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı, KOBİ’lerin etkinliğini artırma, ihracat yapan şirket sayısını artırma ve ihracatın sektör için sürdürülebilirlik unsuru haline getirme yönünde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Yıllıklandırılmış ihracat da bir önceki aynı döneme göre yükselişte

Bu arada TİM verilerine göre mart ayı sonu itibariyle yıllıklandırılmış savunma ve havacılık sanayii ihracatı, 7 milyar 446 milyon Dolar ile bir önceki yıl aynı dönemin yüzde 36,4 oranında üstünde bulunuyor. 2024 7.1 milyar dolar yıllık ihracatla kapatılmıştı. Aynı eğilim devam ederse, 2025’te 9 milyar doları aşarak, hedeflerden biri olan 10 milyar dolara yaklaşacak.