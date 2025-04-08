Bakan Bayraktar: 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide arz güvenliğini sağlamak ve ithalat bağımlılığını azaltmak amacıyla tüm enerji kaynaklarını kullanmayı hedeflediklerini belirtti.

Pakistan Madencilik Yatırım Forumu’nda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve madencilik politikalarına dair yaptığı reformlardan bahsederek, "Enerji piyasasında köklü değişiklikler yapmak için 25 yıl önce başlattığımız reform sürecini başarıyla devam ettiriyoruz. Bu sayede enerji sektörüne yaklaşık 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başardık" dedi.

“100 milyar dolar ithalat yaptık”

Türkiye’de enerji ve madencilik alanında pazarda karşı karşıya kalınan iki büyük zorluk olduğunu ifade eden Bayraktar, “Birincisi, ne yazık ki, ithal kaynaklara büyük ölçüde bağımlıyız. Bu da Türkiye’yi makroekonomik açıdan oldukça savunmasız hale getiriyor. 2022’de metal, petrol, doğal gaz, kömür ve mineraller gibi enerji kaynaklarında yaklaşık 100 milyar dolarlık ithalat yaptık. Her yıl bu kaynakları ithal etmek için bu tutarı ödüyoruz.” diye konuştu.

Bayraktar, enerji alanında arz güvenliği sıkıntısına ilişkin şunları söyledi:

“Arzı güvence altına almak ve aynı zamanda ithalat bağımlılığımızı azaltmak için amacımız yenilenebilir enerji, kömür ve mineraller gibi enerji kaynaklarımızı tamamen kullanmak. Potansiyelimizi tam olarak kullanmak istiyoruz.”

Türkiye’nin maden kaynakları açısından en zengin çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Bayraktar, söz konusu kaynakları kullanmak için çok kapsamlı bir plan ve strateji ortaya koyduklarını ve bunu sanayi ile birleştirmeyi planladıklarını belirtti.

"Rüzgar türbinleri ve fotovoltaik paneller üretmeye odaklanıyoruz”

Bayraktar, tüm değer zincirine odaklandıklarına işaret ederek “Örneğin yenilenebilir enerji alanında, sadece güneş ve rüzgardan elektrik üretmeye odaklanmıyoruz, aynı zamanda rüzgar türbinleri ve fotovoltaik paneller üretmeye de odaklanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Madencilik sektörüne yabancı yatırımcıları çekmek için çevreye duyarlı projelerin olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bu alanda sağlık ve güvenlik konusuna da büyük önem verdiklerini ifade etti.

Bayraktar, Türkiye’de madencilik sektörüne sermaye çekmek ve ruhsatlandırma işlemlerini mümkün olduğunca basit ve kolay hale getirmek üzere bir reform paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi.