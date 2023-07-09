Renault Başkanı Senard: Elektrikli araçta Çin fırtınası yaklaşıyor

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard Reuters'a verdiği mülakatta, Asya'nın süper gücünün sıfır emisyonlu otomobiller için batarya yapımında kullanılan temel hammaddelere hakim olması nedeniyle Avrupa'nın büyüyen elektrikli araç (EV) sektörü üzerinde bir "Çin fırtınasının" yaklaşmakta olduğunu söyledi.

Pekin’den ihracat kısıtlamaları

Senard, Çin'in yarı iletkenlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan galyum ve germanyum gibi iki metalin ihracatını kısıtlamaya yönelik son kararının, kıtanın Çin'e aşırı bağımlılığını ve maliyetli bir tedarik zinciri oluşturma ihtiyacını göstermesi nedeniyle Avrupalı liderler için kırmızı uyarı bayraklarını yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Senard, "Çin fırtınasından bahsettiğimde, bugün Çin'in Avrupa'ya elektrikli araç ithalatıyla ilgili güçlü baskısından bahsediyorum" dedi.

Çin'in elektrikli araç endüstrisi ve hammadde tedarik zincirinin, milyarlarca avroya mal olan yıllarca süren yatırımlar sonucunda oluştuğunu da sözlerine ekleyen Senard, "Elektrikli araç üretme kapasitesine sahibiz, ancak tedariklerimizin güvenliğini sağlamak için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Teknoloji savaşı kızışıyor

Çin'in ihracat kısıtlamaları ABD ile teknoloji savaşını kızıştırıyor ve küresel tedarik zincirlerinde daha fazla aksamaya neden olma potansiyeli taşıyor. Avrupa'nın kendisini bu kavganın ortasında bulması, en kötü senaryoda alternatifler aramaya zorluyor.

Senard, "Eğer gerçek bir jeopolitik kriz yaşanırsa, yalnızca dışarıdan gelen ürünlerle çalışan akü fabrikalarının göreceği zarar çok büyük olacaktır" uyarısında bulundu. Ve ekledi: "Sorun da bu. Her dikkatli üreticinin yapacağı gibi, bataryalarımız biterse ülkeyi felç etmekten kaçınmak için alternatifler arıyoruz".