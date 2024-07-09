Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Togg'u ihracata hazırlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg her yıl Las Vegas'ta tüketici elektroniği fuarına katılıyor. Bu yıl orada Togg'un yeni modeli dünyaya tanıtılmış oldu. Bir önemli hedefimiz de Togg'un ihracat adımını atması. Togg'u ihracata hazırlıyoruz" dedi.

"BYD ile çok yoğun takip içerisinde olduk"

Bakan Kacır, Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firmasıyla yapılan 1 milyar dolarlık yatırım anlaşmasına ilişkin şunları kaydetti;

"Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin yönetim kurulu başkanı ile Türkiye'de yatırıma yönelik bir anlaşma imzaladık. Aralık ayında bir Çin ziyaretimiz olmuştu. Hem Çin hükümetinin bakanlarıyla hem de Çin'de özellikle yeni nesil araçlar ve batarya teknolojilerine yönelik çalışan önemli firmalarla bir araya gelmiştik. Toplantı gerçekleştirdiğimiz firmalardan biri de BYD'ydi. BYD küresel düzeyde dikkat çeken bir firma. Geçen yıl 3 milyon 100 bin araç üretmiş bir markadan söz ediyoruz. Sadece yeni nesil enerjili araçlar üretiyorlar. Sadece hibrit ve elektrikli araçlar üretiyorlar. Bu alanda en yakın rakibinin iki mislinden fazla kapasiteye erişmiş bir markadan bahsediyoruz. Ziyaretimizde de öğrenmiştik, 110 bin mühendisi ile her gün 32 patent ortaya çıkaran bir marka BYD. Bu büyük bir kabiliyet. Biz bu kabiliyetin Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ile Türkiye'nin üretim altyapısı ile buluşmasını çok arzu ettik. BYD ile çok yoğun ve yakın bir diyalog içinde olduk. Karşılıklı ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdik. Dün nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda BYD yönetim kurulu başkanı ile birlikte bu anlaşmayı imzalamış olduk."

Türkiye'de 13 marka üretim yapıyor

Bakan Kacır, "Biz şunu önemsiyoruz, tüm sektörlerde Türkiye yüksek teknolojiyi hedeflemeli ve teknolojide dönüşümü adresleyen işleri önceliklendirmeli. Bizim zaten çok güçlü bir otomotiv sanayiimiz var. Türkiye'de 13 marka üretim yapıyor. Bunların 8'i küresel markalar. Türkiye'de bir yılda üretilen otomobil sayısı 300 binden 1 milyon 400 bine yükseltmişiz." dedi