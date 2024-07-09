Kaşar peynirinde denetimler sıkılaştırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, halkın sağlığı ile oynayanlara göz açtırılmayacağını, herhangi bir toleransın söz konusu olmayacağını sık sık vurgularken, bu çerçevede gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve bazı gıda katkı maddelerinin yasaklanması gibi düzenlemeler devreye alınmıştı. Bakanlık şimdi de gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önüne geçilmesi, tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla yeni analiz yöntemleri hayata geçiriyor.

Milliyet'in haberine göre: Bu kapsamda, geleneksel ürün sınıfında yer alan üretimi nedeniyle de tağşişe açık olan kaşar peyniri mercek altına alındı. Kaşar peynirinde yapılan en büyük tağşiş, eritme tuzları olarak bilinen fosfat ve sitrat tuzlarının kullanımı. Söz konusu tuzların kullanımı ile üretimde çok daha az süt kullanılırken, eski peynir, peynir türevi ürünler kullanılarak da üretim yapılıyor.

Eylülde başlıyor

Bakanlık kaşarda fosfat ve sitrat tuzlarının tespitine ilişkin yeni analiz yöntemleri geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmaları tamamlandı. Analizler, 30 Eylül itibarıyla ilgili laboratuvarlarda başlayacak.

Güvenilir gıda sitesi

Vatandaşlar, “en iyi denetçi tüketicinin kendisidir” politikasıyla kurulan ALO 174 Gıda Hattı’nı arayarak şüphelendikleri gıda ürünleri ve yerlerine yönelik şikayette bulunabilirler. Ayrıca, WhatsApp İhbar Hattı 0501 174 01 74 ve http://www.alo174.gov.tr/ internet adresi üzerinden de gıdayla ilgili ihbar gerçekleştirilebiliyor. Ekiplerin denetim ve kontrollerini yapmalarının ardından en geç 15 içerisinde ihbar ve şikayete cevap veriliyor.

Ayrıca “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” internet sitesinin geçtiğimiz günlerde yayına başlamasıyla güvenilir gıdaya dönük çalışmalar tek bir platformda toplanmış oldu.