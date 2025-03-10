Şubat ayında Çin’de elektrikli araç satışları zirve yaptı
Çin'de şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların satışları şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,7 artarak 680 bine ulaştı.
Çin Binek Otomobil Birliğinin (CPCA) verilerine göre, Şubat 2025 döneminde 680 bin elektrikli otomobil iç piyasada alıcı bulurken satılan otomobil sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 79,7 arttı.
NEV satışları, 2025'in ilk 2 ayında 1,43 milyona ulaşırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,5 yükseldi.
Şubatta NEV satışlarının toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 49,5 olurken yerli yapım elektrikli araçların NEV satışları içindeki payı yüzde 70'e ulaştı.
Çin'de üretilen, "Yeni Enerji Aracı" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, yakıt hücreli, elektrikli ve hibrit araçların sayısı 2024'te 13 milyona ulaşırken toplam küresel üretimin yüzde 60'ını oluşturmuştu.