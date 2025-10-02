  1. Ekonomim
Tesla vites yükseltti! Battan inen araç sayısı arttı, teslimat rekor kırdı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, yılın üçüncü çeyreğinde otomobil teslimatlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 oranında artırdı.

Tesla, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

Battan inen araç sayısı arttı, teslimat rekor kırdı

Buna göre, şirket bu yılın üçüncü çeyreğinde 447 bin 450 araç üretti. Tesla, 2024'ün aynı döneminde 469 bin 796 aracı banttan indirmişti.

Tesla'nın yılın üçüncü çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise yıllık yüzde 7,4 artarak 497 bin 99'a çıktı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 462 bin 890 araç teslim etmişti.

Tüketicinin alımları öne çekmesi artışı destekledi

Söz konusu dönemde ABD'de elektrikli araç alımlarında sağlanan 7 bin 500 dolarlık vergi kredisinin süresinin sona ermesi öncesi tüketicilerin alımlarını öne çekmesi Tesla'nın teslimat rakamlarındaki artışı destekledi.

