Elektrikli otomobil satışında Almanya’dan daha önde gidiyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın “Kültür Yolu Festivali”, İKSV’nin düzenlediği “İstanbul Bienali” ve Contemporary İstanbul ile kentte kültür-sanat etkinliklerinin yoğunlaştığı bugünlerde Mercedes-Benz Otomotiv’den davet geldi:

Mercedes-Benz olarak kültür ve sanata sunduğumuz uzun soluklu desteğe yeni bir adım ekliyoruz. Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern ile işbirliği gerçekleştiriyoruz.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, söz konusu işbirliğinin detaylarını anlatacak.

İstanbul Modern’de “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye” sergisini keşfetme fırsatı bulacağız.

Davet üzerine önceki gün öğlen saatlerinde İstanbul Modern’e gittim. Meslektaşlarımla birlikte Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü Nadine Adam, Mercedes-Benz Otomotiv Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli ve İstanbul Modern Üyelik Direktörü Seçil Ertuğrul ile sohbet ettik.

(Soldan sağa) Leyla Eren, Nadine Adam, Ezgi Yıldız, Şükrü Bekdikhan, Seçil Ertuğrul, Aylin Karalar ve Lidya Özsemerciyan

Buluşmanın gündemi kültür-sanat olsa da Şükrü Bekdikhan’a otomotiv pazarının son durumunu sorduk, anlattı:

- Ülkemizde parası olan kesim “cebini korumak için” otomobile yatırım yapıyor. Bu da pazarımızı büyütüyor. Ev alamayan otomobile yöneliyor.

İthal araçlarda fiyatların Euro üzerinden belirlendiğini anımsattı:

- Döviz kurlarındaki artışın enflasyonun altında seyretmesi, ithal otomobil fiyatlarında nispeten bir avantaj sağlıyor.

Üst segmentte pazarın daha hareketli olduğunu vurguladı:

- Orta sınıfın gücü mevcut ortamda otomobil almaya yetmiyor. Üst segment otomobillerde satışlar iyi gidiyor.

İç pazarın Avrupa ülkelerine göre karşılaştırmasını merak ettik, paylaştı:

- Türkiye pazarı Avrupa’ya göre çok daha iyi.

Türkiye pazarının Avrupa ligindeki sıralamasını sorduk, yanıtladı:

- Türkiye pazarı, Avrupa’da 10-11’inci sırada bulunuyor.

Bu noktada Türkiye pazarında elektrikli araç satışlarının artış hızına işaret etti:

- Elektrikli araç satışları, toplam satışlar içinde yüzde 3-5 pay alırken hızla yüzde 21’lere çıktı. Bunda elektrikli araçlara sağlanan vergi avantajı etkili oldu.

Mercedes-Benz’in Türkiye’deki satışlarındaki elektrikli araç payına da değindi:

- Bizim satışlarımızın yüzde 30’u elektrikli araçlarımızdan oluşuyor.

Almanya’daki elektrikli otomobil satış temposunu sorduk, paylaştı:

- Almanya’da elektrikli Mercedes otomobil satışı toplam içinde yüzde 18 düzeyinde seyrediyor…

Ekonomide yaşanan sıkıntılı sürece rağmen otomoiv pazarının büyümesi parası olan kesimin yarattığı talepten kaynaklanıyor…

Alman otomobil alıcılarının elektrikli araç sahibi olma temposunun Türkiye’nin altında kalması, ülkenin üretimde de elektrikli araca geçişteki tutuk davranışını da yansıtıyor gibi görünüyor…

Bu sponsorluk geleceğin yaratıcı mirasına yatırım

İSTANBUL Modern Üyelik Direktörü Seçil Ertuğrul, Mercedes-Benz Otomotiv’le işbirliği buluşmasında önce üyelik modeli üzerinde durdu:

- İstanbul Modern üyelik modeli, Türkiye’de bir müze tarafından hayata geçirilen ilk sürdürülebilir destek mekanizması özelliğini taşıyor.

Bu mekanizmayla bugüne kadar 20 bin sanatsevere dokunduklarını belirtti:

- Mercedes-Benz Otomotiv’in desteği üyelik modelimizi daha da güçlü hale getirecek, çağdaş sanatın daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlayacak.

Mercedes-Benz Otomotiv’in desteğinin “altın, gümüş ve Genç Modern” üyelik segmentlerini kapsadığını kaydetti:

- Bu kapsamda sunulan serge ön izlemeleri, sanatçı buluşmaları, özel koleksiyon turları ve yurt dışı sanat gezileri gibi 300’ü aşkın özel etkinlik, yıl boyunca sanatseverlere ilham veren deneyimler sunuyor.

Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Otomotiv’in sponsorluklarının uzun soluklu olduğunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile örnekledi:

- İKSV’ye 38 yıldır sponsoruz. Bizim sponsorluklarımız genellikle böyle uzun soluklu oluyor.

Sanatın sınırları aşan ve insanları bir araya getiren evrensel bir değer olduğunun altını çizdi:

- İstanbul Modern ile kurduğumuz bu işbirliği, yalnızca bugünün sanat ortamına değil, geleceğin yaratıcı mirasına da yatırım anlamı taşıyor. Sanatın herkes tarafından erişilebilir ve sürdürülebilir olmasını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Bekdikhan, spor sponsorluklarına da işaret etti:

- Türk Milli Takımı’na futbol sponsorluğumuz 23 yıl sürdü. Basketbol Milli Takımı’na 18 yıl sponsorluk yaptık. Şimdi Voleybol Federasyonu’nun sponsorluğuna devam ediyoruz.

TİM-TEB Girişim Evleri kaynaklı ihracat 258 milyon doları buldu

Kutlu Karavelioğlu

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 9-11 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek “TIW 2025-Türkiye Innovation Week”le ilgili sunumunda ekrana “TİM-TEB Girişim Evleri”nin 11 yıllık yolculuğunu ekrana yansıttı:

16 bin 378 kişiye istihdam sağlandı.

8.8 milyar liralık yurt içi satış gerçekleşti.

258 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

TİM-TEB Girişim Evleri’ndeki girişimciler 2.3 milyar liralık yatırım aldı.

Düzenlenen 43 “start-up to corporate” etkinliğinde 360 teknoloji girşimi ile 132 kurumsal şirket buluştu.

“start-up to corporate” “Demo Day” etkinlikleri, 154 girişim, 150’nin üzerinde yatırımcıyı bir araya getirdi.

Mezunlar, Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki tekno girişim ekosisteminin yüzde 20’sini oluşturuyor.

Sonra “İnovaLİG” verilerine geçti:

11 yılda 70 şehirden 2 bin 415 firma başvuru yaptı.

11 yılda 138 farklı firma “İnovasyon Şampiyonu” ünvanı kazandı.

“İnovasyon Şampiyonu” Sadece geçen yılın şampiyonu 30 firmanın 2024 yılı ihracatları toplamı 6.8 milyar dolara ulaştı.

Ardından “İNOVATİM”in 11 yıllık yolculuğunu özetledi:

72 ildeki 150 üniversiteden 2 bin 766 öğrenci bu programda aktif rol aldı.

Ekipler toplam 15.1 milyon dollar değerleme üzerinden 1.16 milyon dollar yatırım aldı.

TİM’in ihracatçılara “yeşil dönüşüm” rehberliğini içeren “GREENTİM”e işaret etti:

- 400’e yakın kayıtlı firmaya ulaşıldı. Bu platform 150 bin ihracarcımız tarafından kullanlsa toplam 500 milyon dolarlık bir tasarruf rakamına ulaşmak mümkün olabilecek. Yani, böyle bir potansiyel var.

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdürü Ali Kağan Yaşa, “TİM-TEB Girişim Evleri”nin 7 ilde faaliyet gösterdiğini belirtip ekledi:

- Girişim evlerimize her yıl 200 yeni girişimci katlıyor.

Kutlu Karavelioğlu ve Ali Kaan Yaşa’yı dinlerken iki dönem önceki TİM Başkanı Mehmet Şimşek’in modeli nasıl anlattığını anımsadım:

- Fikri olan başvuracak. Ön elemeyi geçen 3-4 gün eğitim görecek. Sonra ikinci eleme olacak. Her dönem bir “Girişim Evi”ne 30 fikir sahibi alınacak. Şirket kurmalarına yardım edilecek. Bedava ofis sağlanacak. 6 ayın sonunda fatura kesmeye başlayamayan öldü kabul edilecek.

İsmail Gülle’nin TİM Başkanlığı döneminde “TİM-TEB Girişim Evleri”nin sayısı 10’u bulmuştu…

Mehmet Büyükekşi’ye, İsmail Gülle’ye Varol Civil’e sıklıkla, “Girişim Evleri”yle uzandıkları il sayısını artırmaları konusunda ısrarcı oldum…

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Varol Civil’e konuyu vesileyle anımsatmak istiyorum.

Farklı illerde yeni “TİM-TEB Girişim Evleri” açılamaz mı?