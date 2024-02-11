Tesla'dan indirim kararı: 1 Mart'a kadar...

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını da geçici olarak düşürdü. Tesla internet sitesinden yapılan duyuruda, yeni Model Y arkadan çekişli ve uzun menzilli model fiyatlarının 29 Şubat'a kadar olan teslimatlarda indirime gireceği ve bu fiyatın 1 Mart'tan itibaren 'en az 1000 dolar artacağı' kaydedildi.

Tesla Model Y arkadan çekişli ve Model Y uzun menzilli modellerinin fiyatlarında sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2'lik indirim yaptı. Şu anda bu modellerde 1000 dolar indirim uygulanıyor.