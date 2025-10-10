Tesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobiline zam kararı

  1. Ekonomim
Tesla Model Y serisine ekim ayı itibarıyla bir zam daha yaptı. Tesla, bugün yaptığı yeni artışla aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL seviyesine çekti.

Tesla Model Y serisine ekim ayı itibarıyla bir zam daha yaptı.

Daha önce performans versiyonuyla birlikte fiyatı artırılan Model Y SR’ın başlangıç fiyatı 2 milyon 241 bin TL’den 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükselmişti. Cnbc-e'nin aktardığına göre Tesla, bugün yaptığı yeni artışla aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL seviyesine çıkardı.

Tesla’nın Türkiye’de satışta olan diğer modelleri 10 Ekim itibarıyla;

Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli versiyonun fiyatı 3 milyon 225 bin 240 TL,
Model Y Uzun Menzilli Dört Çeker versiyonu 3 milyon 998 bin 400 TL,
Model Y Performance Dört Çeker versiyonu ise 4 milyon 418 bin 400 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

 

