Kuyumcuya, doktora, emlakçıya yıllık harç geliyor!

Düşük matrah beyan ederek vergi ödemeyenlere yönelik çalışmalar yapan Maliye’nin, bu kapsamda doktorlar, kuyumcular, oto galerileri ve emlakçılara yönelik yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi.

Düşük beyanda bulunan bazı meslekler için yıllık harç uygulaması geliyor. Doktorların geçen yıl aylık brüt 61 bin 31 TL, kuyumcuların 42 bin 360 TL, galericilerin 7 bin 842 TL beyanda bulunduğu öğrenildi.

Dört ana meslek grubu

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ile mücadele kapsamında meslek grupları ve sektörler itibarıyla beyan edilen hasılatları sürekli analiz ediyor. Düşük matrah beyan ederek vergi ödemeyenlere yönelik çalışmalar da yapılıyor. Bu kapsamda doktorlar, kuyumcular, oto galerileri ve emlakçılara yönelik bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. Ticaret Bakanlığı tarafından kendilerine yetki belgesi verilerek faaliyetlerini sürdüren 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı olmak üzere toplam 178 bin 784 mükellef bulunuyor. Ayrıca bireysel olarak çalışan doktor sayısının da 27 bin 946 olduğu kaydediliyor.

Tutar belirlenecek

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, vergide adaleti sağlama ve çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma ilkeleri doğrultusunda, söz konusu faaliyetleri yürütenlere yönelik ilave bir vergisel yükümlülük geleceği öğrenildi. İlave vergisel yükümlülükten kastın harç olacağı ifade edildi. Bu meslek gruplarının hem gelir vergisi yükümlülüğünün devam edeceği hem de yıllık bazda bir harç alınmasının planladığı kaydedildi. Harcın hangi meslek grubundan ne kadar alınacağı konusunda ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şimşek kuyumculara dikkat çekmişti

Son dönemde kuyumculuk sektörüne yönelik mali denetimler sıklaşırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bazı meslek gruplarının geçen yıl aylık brüt gelirlerini açıklamıştı. Şimşek, kuyumcuların geçen sene aylık ortalama 42 bin 360 TL gelir beyan ettiğini, düşük bulduğu bu rakamın yapılan denetimlerle yükselmiş olduğuna da dile getirmişti. Beyan edilen rakamların düşüklüğüne dikkat çeken Şimşek, “Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız” mesajı vermişti.

Geçen yıl doktorların aylık brüt 61 bin 31 TL, kuyumcuların 42 bin 360 TL gelir beyanında bulunduğu ifade edildi. Emlakçıların beyanı 5 bin 226 TL, galericilerin ise 7 bin 842 TL’lik beyanı bulunuyor.

Kuyumcu 42 bin TL, Taksici 13 bin TL beyan göstermiş.

İşte mesleklerin aylık beyanları

Hazine ve Maliye Bakanı’nın listesinde yer alan bazı meslek grupları ve beyan ettikleri aylık brüt gelirler şöyle:

Doktor: 61 bin 31 TL

Eczacı: 66 bin 236 TL

Kuyumcu: 42 bin 360 TL

Avukat: 33 bin 641 TL

Restoranlar: 20 bin 329 TL

Taksici: 12 bin 961 TL

Büfeler: 11 bin 529 TL

Bakkal/Market: 10 bin 149 TL

Minibüsçü: 8 bin 954 TL

Galerici: 7 bin 842 TL

Emlakçı: 5 bin 226 TL

Kadın kuaförü: 4 bin 729 TL

Erkek kuaförü: 3 bin 633 TL

Aktör, aktris, dublör: 157 bin 265 TL

Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu: 136 bin 900 TL