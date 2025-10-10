  1. Ekonomim
Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personeli kadrosuna katacak. Aranan branşlar ve başvuru koşulları da belli oldu, işte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacak
Başvurular için 2024 yılı KPSS B puanı esas alınacak. İstihdam edilecek personel için, 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 108 destek personeli kontenjanı ayrıldı.

Adaylar başvurularını 13-24 Ekim tarihleri arasında yapacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

36 savunma sanayi uzman yardımcısı aranıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı da 36 savunma sanayi uzman yardımcısı alacağını açıkladı. Elektrik, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere ilgili bölümlerden mezun olan adaylardan 80 ve üzeri KPSS puanı ile 75 puan İngilizce şartı aranıyor. Başvurular 13 Ekim ve 27 Ekim tarihleri arasında başkanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da, 24 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu.

Büro, koruma güvenlik ve destek personeli olarak istihdam edilecek alım ilanı için diğer tüm detaylara Resmi Gazete'den ulaşılabilecek.

