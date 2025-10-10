  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın piyasasında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın piyasasında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 10 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın piyasasında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın fiyatları, iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları da anlık olarak değişiyor.

Haftanın son işlem günü olan 10 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla, altın piyasasında son durum merak ediliyor.

Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim 2025 Cuma günü güncel altın fiyatları nasıl?

İşte haftanın son işlem gününe ait altın fiyatları tablosu ve detaylar…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.331,72 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.263,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.509,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.986,10 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.853,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 92.748,87 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.959,29 dolar

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: 2 ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! İşte sıcaklık tahminleri...Meteoroloji uyardı: 2 ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! İşte sıcaklık tahminleri...Gündem
ABD Başkanı Trump talip olmuştu: 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi kim olacak?ABD Başkanı Trump talip olmuştu: 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi kim olacak?Dünya
Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacakTarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacakEkonomi
Finans
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları rekordan geriledi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları rekordan geriledi: İşte 9 Ekim güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Ons altından yeni rekor: 4 bin doları aştı! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altından yeni rekor: 4 bin doları aştı! İşte güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları rekordan geriledi: İşte 9 Ekim güncel satış fiyatları

Altın Haberleri

Altın fiyatları rekordan geriledi: İşte 9 Ekim güncel satış fiyatları
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar

Finans Haberleri

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım