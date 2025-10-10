ABD Başkanı Trump talip olmuştu: 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi kim olacak?

Ancak Trump'ın her iki tarafa yaptığı baskı anlaşmada önemli bir rol oynasa da, anlaşma büyük ihtimalle geç kaldığı için Nobel Komitesi tarafından dikkate alınmayacak.

Beş üyeli komite son toplantısını pazartesi günü yapmış ve seçimlerinin nedenini açıklayan bildiriye son şeklini verdi. Komite kararını genelde, son toplantıdan birkaç gün önce vermiş oluyor.

Tarihçi ve Barış Ödülü uzmanı Asle Sveen AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Gazze anlaşmasının kesinlikle 2025 için bir önemi olmayacak. Nobel Komitesi kararını verdi" derken, "Trump bu yılki ödülü alamayacak. Bundan yüzde 100 eminim" dedi.

Trump perşembe günü Nobel Barış Ödülü konusundaki bir soruya "Ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum, hiç kimse 9 aylık bir sürede sekiz savaşı çözmedi. Sekiz savaşı durdurdum. Bu daha önce hiç yapılamadı" yanıtını ve Gazze'deki savaşın "aralarındaki en büyüğü" olduğu vurguladı.

388 kişi ve kuruluşun aday gösterildiği bu yılki ödülü kimin alacağı konusunda spekülasyonlar yoğun. Açık bir favori olmadığı için Oslo'da çeşitli isimler ele alınıyor.

Sudan'daki savaş ve açlığa katlanmalarında insanlara yardımcı olmak için yaşamlarını riske atan gönüllüler ağı Acil Durum Tepki Odaları adı geçen bir kuruluş. Kremlin karşıtı siyasetçi Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın ve seçim gözlem kuruluşu Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu da şanslı görülenler arasında.

BBC'nin derlediği habere göre Nobel Komitesi, ödülü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ya da UNHCR veya BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu UNRWA'ya ödül vererek ABD'nin eleştirilerine yol açabilecek bir seçim de yapabilir.