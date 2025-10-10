Önce Barzani sonra Irak Dışişleri Bakanı... Ankara'daki art arda temaslar ne ifade ediyor?

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Barzani görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediği, Irak'ın bölgedeki şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önemde olduğu, IKBY'nin de bu yönde attığı adımları takip ettikleri ifade edildi.

Irak'ta yapılacak seçimlerin tüm Irak halkına hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti.

Açıklamada, Erdoğan'ın "terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasında kararlı olduklarını Barzani'ye ilettiği, IKBY'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik desteğinin devamının önemli olduğunu da aktardığı kaydedildi.

Barzani ve Hüseyin'in birer gün arayla Türkiye ziyareti, Ankara'nın Erbil ve Bağdat'la yoğun diplomatik gündemden geçtiği bir döneme denk gelmesi açısından dikkat çekti. Bu gündemin Ankara açısından en önemli konu başlığı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği terör örgütü PKK'nın silahlarını bırakması süreci.

Barzani: PKK adım atmalı

Türkiye, ABD ve AB'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın ana karargâhı, eğitim tesisleri ve diğer birimleri Kuzey Irak'ta konuşlu. Örgüt, Barzani ailesinin liderliğini yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleriyle aynı coğrafyayı paylaşıyor.

Bu da Ankara'nın "terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı ve terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendini lağvetmesi sürecinde Barzani yönetiminin önemli bir rol oynamasına yol açıyor.

11 Temmuz'da bir grup terör örgütü PKK üyesinin sembolik silah bırakma ve yakma töreninin gerçekleşmesinde IKYB etkin rol oynamıştı.

Neçirvan Barzani, Ankara ziyaretinden hemen önce Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin (MERİ) Erbil'de düzenlediği bir forumda bu sürece ilişkin konuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Barzani, "Ankara ile de konuştuk, bu grupla (PKK) da konuştuk. Ne rol alabileceğimizi sorduk. Silah bırakma süreci başlayınca bizden destek istendi. Bizden istenen desteği verdik" ifadelerini kullandı.

"Tarihi fırsat"