Togg yeni kredi kampanyasını duyurdu! 863 bin liraya sıfır kilometre T10X fırsatı

Türkiye'nin milli otomobili Togg yeni kampanyasını duyurdu. 863 bin TL’ye sıfır kilometre Togg T10X fırsatı sunuluyor. Kredi seçenekleri de devreye alındı.

Togg bütçe dostu kampanyasını duyurdu. Kredi ve esnek ödeme seçenekleri sunulan yeni kampanyasında Togg, fiyatları 863 bin TL’ye kadar çekti.

Togg’dan yeni kampanya

Togg geçtiğimiz aylardaki kredi kampanyasının benzerini yeniden devreye alındı. Ağustos ayında sadece 1249 adet satış yapabilen Togg 1.5 milyon liraya kadar kredi kullandıracak.

Düşük peşinat ve uygun ödeme koşulları sunuldu

Togg T10X V2 için geçerli olan kredi kampanyasıyla birlikte 863 bin lira peşinatla Togg alınabilecek.

T10X V2 ne kadar?

T10X V2 2 milyon 363 bin liradan satılıyor. 1.5 milyon lirası kredi olarak kullanıldığında 863 bin lira peşinatla Togg sahibi olunuyor.

Kredi şartları neler?

T10X V2 için 400 bin lira krediye 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı sunuluyor ve aylık ödemesi 33 bin 334 lira oluyor.

1 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2.79 faiz oranıyla aylık ödemesi 44 bin 278 lira, 1.5 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2.89 oranında faiz oranıyla aylık ödemesi 67 bin 921 liraya yükseliyor.

