Togg’un ilk mağazası açıldı! Togg teslimat noktaları nerede?

Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı. Togg’un İstanbul’daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı.

Yeni merkez İstanbul'un hangi ilçesinde faaliyet gösterecek?

İstanbul’da Zeytinburnu’nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı.



Yoğun bir çalışmanın ardından Togg’u sahiplerine kavuşturacak ekip Zeytinburnu’ndaki devasa deneyim ve teslimat noktasını hizmete hazır hale getirdi,



Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak. Teslimat tarihleri ilerleyen zamanda belli olacak.



Togg Deneyim merkezleri



İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir

İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan

Ankara, Çankaya

Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya





Togg mobil deneyim merkezleri



Antalya

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa

İstanbul, Ümraniye

Kayseri, Kocasinan

Samsun, İlkadım



Togg Servis Noktaları



Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Ankara, Etimesgut

Antalya, Kepez

Antalya, Muratpaşa

Balıkesir, Bandırma

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa, Nilüfer

Çorum, Merkez

Diyarbakır, Bağlar

Erzurum

Eskişehir, Odunpazarı

Gaziantep, Şehitkamil

İstanbul, Avcılar

İstanbul, Üsküdar

İstanbul, Zeytinburnu

İstanbul

İzmir, Bornova

İzmir, Çiğli

Kayseri

Kocaeli, Gebze

Samsun

Şanlıurfa, Haliliye

Trabzon, Ortahisar



Togg teslimat noktaları



Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Antalya, Kepez

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Diyarbakır, Bağlar

Erzurum

İstanbul, Zeytinburnu

İstanbul

İzmir, Bornova

Kayseri

Samsun