Trafiğe kaydolan taşıt sayısı geriledi

TÜİK, “Motorlu Kara Taşıtları” Haziran 2024 verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %14,6 azalırken, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,2'sini motosiklet, %38,1'ini otomobil, %6,7'sini kamyonet, %3,1'ini traktör, %1,2'sini kamyon, %0,4'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %41,2, otobüste %39,1, minibüste %38,9, özel amaçlı taşıtta %34,3, kamyonette %24,2, traktörde %22,7, otomobilde %15,2 ve motosiklette %10,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,5 arttı

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %22,7, motosiklette %11,6 ve otomobilde %0,2 artarken özel amaçlı taşıtta %36,4, kamyonda %24,6, traktörde %22,4, kamyonette %18,7 ve otobüste %11,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701 oldu

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,5'ini otomobil, %18,8'ini motosiklet, %15,3'ünü kamyonet, %7,4'ünü traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 676 bin 83 adet taşıtın devri yapıldı

Haziran ayında devri (1) yapılan taşıtların %64,4'ünü otomobil, %15,1'ini kamyonet, %13,8'ini motosiklet, %2,6'sını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 75 bin 797 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,5'i Renault, %10,3'ü Chery, %9,0'ı Fiat, %5,6'sı Citroen, %5,6'sı Volkswagen, %5,3'ü Hyundai, %4,7'si Peugeot, %4,4'ü Opel, %4,2'si Toyota, %3,9'u Honda, %3,8'i Skoda, %3,5'i Dacia, %2,8'i Mercedes-Benz, %2,6'sı Ford, %2,2'si BMW, %2,1'i MG, %1,8'i Nissan, %1,5'i Seat, %1,3'ü Kia, %1,0'ı Audi ve %12,1'i diğer (2) markalardan oluştu.

Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 261 bin 1 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %19,2 artarak 1 milyon 261 bin 1 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %8,4 azalarak 13 bin 509 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 247 bin 492 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %65,2'si benzinli

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 adet otomobilin %65,2'si benzin, %12,9'u hibrit, %12,4'ü dizel, %8,4'ü elektrikli ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 727 bin 46 adet otomobilin ise %34,9'u dizel, %32,6'sı LPG, %29,6'sı benzin, %1,8'i hibrit ve %0,8'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen (3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Haziran döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 adet otomobilin %31,9'u 1300 ve altı, %21,7'si 1401-1500, %17,6'sı 1301-1400, %13,8'i 1501-1600, %5,9'u 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin 196 bin 508'i gri renkli

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 adet otomobilin %38,6'sı gri, %25,3'ü beyaz, %13,0'ı siyah, %11,6'sı mavi, %6,3'ü kırmızı, %2,7'si yeşil, %1,0'ı turuncu, %0,6'sı sarı, %0,5'i mor ve %0,4'ü diğer renklidir."