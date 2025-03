Palmera Mobilya, iş dünyasındaki kadınları her alanda destekliyor

Takip Et

Şirket, üretim süreçlerinde mavi yaka çalışanlarından idari kadroya kadar geniş bir yelpazede kadın istihdamı sağlıyor. Özellikle saha operasyonlarında ve bölge müdürlüğü pozisyonlarında kadınların yer almasına özen gösteriliyor. Palmera Mobilya, kadın yatırımcılara sunduğu esnek yatırım koşullarıyla da dikkat çekiyor. Palmera Genç Odası Genel Müdürü Hüseyin Günel, kadın çalışanların işe ve markaya olan bağlılığının yüksek olduğunu belirterek, bu desteğin uzun vadede sektöre ve markalarına olumlu katkı sağlayacağını vurguluyor.

Kadın Kooperatifleriyle Güçlü İş Birliği

Palmera Mobilya, tamamlayıcı ürünlerini üreten Palmera Plus markası altında kadın kooperatifleriyle de güçlü bir iş birliği yürütüyor. Özellikle ev tekstili alanında üretim yapan kadın kooperatiflerinden tedarik sağlanarak hem kadın girişimciler destekleniyor hem de yerel ekonomiye katkı sunuluyor. Marka, el emeğiyle üretilen battaniye, yastık, yatak örtüsü gibi ürünlerin kadınlar tarafından anne içgüdüsü ve şefkatiyle üretilmesinin ayrıcalığına inanıyor. Bu el yapımı ürünlerin tüketiciler tarafından da büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.

Kadın Girişimcilere Destek

Palmera Mobilya, bayilik sistemiyle de kadın girişimcilere kolaylık sağlıyor. Kadın bayiler için esnek yatırım şartları sunan şirket, kadın girişimcilerin daha fazla iş hayatına katılmasını teşvik ediyor. Hüseyin Günel, kadın girişimcilerin iş süreçlerinde daha titiz ve dikkatli çalıştıklarını belirterek, bu durumun hem müşteri memnuniyetine hem de markanın prestijine olumlu katkı sunduğunu ifade ediyor. Kadın istihdamının olduğu her alanda iş kalitesinin yükseldiğine inandıklarını belirten Hüseyin Günel, “Kadınlarla birlikte büyümeye ve üretmeye devam edeceğiz. Şirketimiz, kadın girişimciler ve kooperatiflerle iş birliklerini artırarak Türkiye ekonomisinde kadınların daha güçlü bir yer edinmesine her zaman katkı sunacak. Öte yandan kadın girişimcileri desteklemeye ve mavi yakadan beyaz yakaya kadar, iş süreçlerimizin her aşamasında kadın çalışan sayımızı da artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.