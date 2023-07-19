Fiyat hassasiyeti artan AVM müşterisi çarşı-pazara kaydı

YENER KARADENİZ

AVM ziyaretçilerinin fiyat hassasiyetinin arttığını söyleyen Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan, bunda salgın sonrası artan enflasyonist baskının da etkili olduğunu belirtti. Yavan, AVM’lerde rekabetçi fiyata erişemeyenlerin çarşı-pazar ve online’a yöneldiğini söyledi. AVM’lerin dönüşüm geçirmesi gerektiğini dile getiren Yavan, “Yakında bir AVM’de discount marketler de olmak üzere birden fazla sayıda market göreceğiz. AVM’ler rekabetçi fiyat sunan markaları da bünyelerine almalı. Sinema alanları küçülecek, farklı kategoriler AVM metrekarelerine katılacak” dedi. Esas Gayrimenkul tarafından salgın sonrası değişen tüketici profilini yansıtan “Müşteri Laboratuvarı 2023” çalışmasının sonuçları Konda’nın hayat tarzı araştırması ile birleştirilerek düzenlenen toplantı ile açıklandı. FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula’nın da yer aldığı toplantıda konuşan Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan, toplantıya Esas Gayrimenkul hakkında bilgi vererek başladı.

Dönüşüm için profilleri araştırdı

Halihazırda 20 ticari gayrimenkulün varlık yönetiminden sorumlu olunan bir portföyü yönettikleri bilgisini veren Nevzat Yavan, şu anda AVM ve ofislerin ortak alan enerji ihtiyacının yüzde 72’sini güneş enerji santralleri ile karşıladıklarını ve hedeflerinin bu oranı yüzde 100’e ulaştırmak olduğunu vurguladı. AVM yönetiminin hizmetleri arasında önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Yavan, bu kapsamda salgın sonrası değişen tüketici profilini tanımlamak ve bu kapsamda sektörün ihtiyaç duyduğu değişim için ilki geçen yıl yayınlanan ve hazırlık süreci ise 3 yılı bulan Müşteri Laboratuvarı çalışmasını yayınlamaya başladıklarını anlattı. Yavan, “Bu araştırmayı gerçekleştirmede iki amacımız vardı. Covid-19 çok şeyi değiştirmişti ve müşterinin hangi yönde değiştiğine yönelik veriye biz de sahip değildik ki AVM’lerin dönüşümünü planlayalım. İkincisi sektörün dönüşüme ihtiyacı vardı ve bu dönüşüm için ilham vermek gerekiyordu. Bu iki temel amaç için de Türkiye’nin en büyük alışverişçi profili araştırmasını yapmaya başladık” diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre yapılan araştırma için 12 şehirde 18-65 yaş aralığında 2 bin 500 kişi ile görüşüldü. Çalışma sonucunda 6 farklı profil ortaya çıktı. Çalışmanın genel sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nevzat Yavan, müşterilerin yaşam tarzlarına da odaklandıklarını belirtti ve çalışmanın sonuçlarına yönelik şu değerlendirmede bulundu: “AVM’lerin yaşam tarzlarına uyumlu bir şekilde dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Sektör hızlı bir şekilde dijitalleşmeli. AVM’lerin yüzde 36’sı 15 yaşın üstünde. Sektör yaşlanıyor. Deneyimciler AVM’lerden hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Fiyat performansının önceliklendiren gruplar da organize perakendeden kopup çarşı-pazara ya da online’a kayıyorlar. Onları da çekmek gerekiyor. Bunun için AVM’lerde farkı gelir gruplarına hitap eden birden fazla market göreceğiz AVM’lerde. Yanı sıra sinemalar çok fazla yer kaplıyor ve eğlence arayan kitle için fazla büyük. Dinlenme alanlarının da değerlendirilmesi ve sinema alanlarının küçülmesine yönelik çalışmalar yapılacak.”

“Şu an belirsizlik içindeyiz”

Esas Gayrimenkul Müşteri Laboratuvarı çalışmaları kapsamında tanımlanan 6 müşteri profili ve detayları hakkında bilgi veren FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula da 2021 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarını 2022 sonu yapılan Konda Hayat Tarzı verisi ile birlikte analiz ettiklerini söyledi. Abdula, “Bildiğiniz gibi 6 tane müşteri profilinden bahsetmiştik. Birincisi Deneyim Kaşifleri; 2022 yılında en büyük segmentlerden bir tanesiydi. İkincisi Marifetli Muhtarlar diğer bir deyişle fiyat odaklılar. Üçüncüsü Evhamlı Simyacılar, bu kategoride geçen seneden bu yana pek bir değişim olmadı. Hala AVM’lerle aynı seviyede ilişki kurduklarını görüyoruz. Dördüncü kategori ise Hedonistler yani genç aşıklar, AVM’ye arkadaşlarını bulmak veya arkadaşlarıyla zaman geçirmek için geliyorlar. Beşinci sırada Sofistike Bilgiçler ve son kategori de ise Teknolojik Çokbilmişler yer alıyor. Son 1 yılda neler olduğuna baktığımızda ise bu döneme bir isim verdik; Belirsizlik Çağı dedik. Şu an Belirsizlik Çağı’nın içerisindeyiz. Çok şey değişti. Ekonomik problemler, savaş, iklim krizi. Değişkenlerin sayısı artıyor. Değişkenlerin sayısı belirsizliği etkiliyor. Karmaşıklık artıyor. Organize perakende de bu durumdan etkileniyor. Sürdürülebilirlik bu dönemde ilk gündem maddelerinden biri haline geldi. Salgın, jeo-ekonomik savaşlar. Tedarik zincirini etkiliyor. Temelde iki konu sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri. Bunlar perakendeyi de etkiliyor. Tüketici kaygı içinde. Motivasyonu değişti. Love markların yerini güvenilir markalar aldı. back to basic’a dönüş var. bana güven ve şefkat ver diyen bir tüketici var artık” ifadelerini kullandı.

Geride kalan AVM’ler için 6 öneri

Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan, değişimin yönünü doğru anlamak ve doğru karar vermek gerektiğini vurgulayarak, söz konusu yarışta geride kalan AVM’ler için şu önerilerde bulundu:

-Dönüşümü anlamak ve adapte olmak için müşterimizi daha iyi tanımaya ve değişen yaşam tarzlarına odaklanmalıyız.

-Türkiye hızlı yaşlanıyor. AVM’ler olarak buna hızlı adapte olmamız gerekiyor. 38-55 yaş aralığındaki deneyimli gençleri daha iyi anlamalıyız ve beklentilerine cevap vermeliyiz. AVM’lerin ve perakendenin geleceği bu yaş aralığına bağlı.

-Deneyim, sürdürülebilirlik, toplumsal duyarlılık, paylaşma kültürü, mikro mobilite ve kolaylık eğilimi hızla artıyor. Bu dönüşüme adapte olmak için yeniden düşünmeli ve tasarlamalıyız.

-Endişeli Modernler, Mazbut Modernler ve Mahallenin Gençleri hala en stratejik kitleler.

-Fiyat odaklı alışveriş yapan kitleyi AVM’lere çekecek kategorileri/markaları hızla eklememiz gerekiyor.

-Kaygısı yüksek bir müşteri ile karşı karşıyayız. Temas ettiğimiz her noktada şefkat ve güven duygusunu yaşatmalıyız.