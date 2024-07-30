ABD ve Hollanda arasında JASSM-ER füzesi sözleşmesi imzalandı

İki ülke arasındaki sözleşmenin kaç füzeyi içerdiği ve değerine ilişkin bir bilgi paylaşılmasa da, Hollanda bu tedarikle birlikte AGM-158 JASSM-ER’ın (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) beşinci uluslararası müşterisi oldu.

"ABD Hükümeti ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz"

Sözleşmenin imzalanmasının hemen ardından açıklamalarda bulunan Lockheed Martin Füze ve Ateş Kontrol Merkezi JASSM Program Direktörü Scott Redmerski, ‘’Hollanda Silahlı Kuvvetleri’nin sürekli gelişen savunma ihtiyaçlarını, harp tecrübesi olan ve üstün göre başarısına sahip sistemler ile karşılamak için ABD Hükümeti ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

JASSM-ER füzesinin özellikleri

JASSM-ER füzesi, standart JASSM platformuna göre donanım ve yazılım anlamında iyileştirmelere sahip. Standart JASSM’in menzili 370 kilometre iken, JASSM-ER varyantının menzili ise yaklaşık 1000 kilometre. AGM-158 JASSM-ER Amerikan Ordusu’ndaki birçok savaş ve bombardıman uçağında kullanılabilirken, temelde F-35 Ligtning II için üretildiği biliniyor. Bu sebeple F-35 savaş uçağını kullanan ülkelerin potansiyel bir JASSM-ER kullanıcısı olduğu düşünülebilir. 2024 yılının ilk çeyreğinde Almanya ve Polonya’nın da JASSM-ER siparişi verdiği açıklanmıştı. Bu iki ülke dışında Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Finlandiya Hava Kuvvetleri de AGM-158 JASSM-ER füzesini kullanıyor. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Japonya da AGM-158 JASSM-ER füzelerinin tedarikine ilişkin niyetini açıklamıştı, bu sebeple Asya ülkesinin de yakın gelecekte platformun kullanıcılarından olacağı düşünülüyor.

JASSM projesinde ana yükleniciliği Lockheed Martin üstleniyor

JASSM, AGM-137 TSSAM projesinin iptal edilmesiyle birlikte ortaya çıkan ve 1995 yılından başlatılan bir proje olarak biliniyor. Northrop Grumman’ın TSSAM programında ortaya çıkan maliyet aşımı ve teknik problemlerin aşılamamasından dolayı başlatılan JASSM projesinde ana yükleniciliği Lockheed Martin üstleniyor.