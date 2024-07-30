Çin'in yeni taaruz helikopteri Z-20W görüntülendi

Çin’in Z-20W olarak da adlandırılan Z-20 helikopterinin silahlı versiyonu, bu kez Batı Cephesi Komutanlığı’na bağlı 76. Ordu Havacılık Tugayı’nda yeniden görüntülendi. Helikopterin birkaç yıldır geliştirilmekte olduğu bilinirken Çin kaynakları helikopteri Z-20W taarruz helikopteri olarak isimlendirmekte.

Defence Blog tarafından yapılan habere göre ilk olarak Aralık 2020’de görüntülenen helikoptere benzer bir Z-20 varyantı uçuş testlerine girmişti. Bu testlerde, helikopter üzerinde lazer güdümlü 4 adet KD-9 veya KD-10 tanksavar füzesinin bulunduğu fark edilmişti. Buna ek olarak her kanadın altında bir roket bölmesi gözlemlenmişti. Ancak, testlerde helikopterin burun kısmında bir elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) radar bölmesinin bulunmaması dikkat çekmişti.

Amaç stratejik ve taktik operasyonları güçlendirmek

Son yayımlanan görüntüler, Z-20’nin silahlı versiyonunun yeni özelliklerini ortaya koyuyor. Bu versiyonun yüksek monteli kısa kanatlarla ve her biri 2 olası kanat altı sabit noktasına sahip olarak tasarlandığı görülüyor. Fotoğraflarda, havaalanında konuşlandırılmış 2 adet Z-20 helikopteri, geliştirilmiş yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. Yenilenen versiyonda, kanatlarda yer alan mühimmat konuşlandırma podlarının helikoptere çeşitli silah sistemlerini taşıyabilme kapasitesini artırmak amacıyla eklenmiş olduğu düşünülebilir.

Helikopterin Baş Tasarımcısı Deng Jinghui, 2022’de Çin Merkez Televizyonu ile yaptığı bir röportajda, Z-20’nin havadan yakıt ikmal yetenekleri dahil daha fazla yükseltme alabileceğini belirtmişti. Bu kabiliyet, Z-20’nin operasyonel menzilini ve esnekliğini önemli ölçüde genişletecektir. Bu gelişmeler, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) Z-20 helikopterini çok yönlü bir saldırı aracı olarak kullanma fikrini destekliyor. Bu bağlamda Z-20W’nin hava destek görevlerinde ve geniş çaplı operasyonlarda kullanılmak için tasarlandığı anlaşılmaktadır.