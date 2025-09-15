Alman savunma devi savaş gemisi şirketi satın alıyor!

Alman savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Rheinmetall, Bremen merkezli Lürssen Group’un savaş gemisi üretim bölümünü satın almak için anlaşmaya vardı. Bu adım, Rheinmetall’in deniz savunma kapasitesini güçlendirme ve uluslararası pazarda konumunu sağlamlaştırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Savaş gemisi üreticisi teklifi kabul etti

Rheinmetall'den yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın kuzeyindeki liman kenti Bremen'de bulunan Lürssen Group, savaş gemisi üreticisi Naval Vessels Lürssen (NVL) şirketi için Rheinmetall’in satın alma teklifini kabul etti.

Tankların ardından portföyünde denizcilik gemi inşası da olacak

Satın almayla Rheinmetall, portföyünü denizcilik gemi inşasını da içerecek şekilde genişletmeyi hedefliyor. Satın almanın finansal detaylarına ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

Satın alma 2026'da tamamlanacak

Satın alma işlemlerinin gerekli izinlerin alınmasının ardından 2026 yılının ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.

NVL'nin dünya çapında tesisleri bulunuyor

Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip NVL'nin Almanya'nın kuzeyinde 4 tersanesi ve dünya çapında tesisleri bulunuyor. NVL, dünya çapında yaklaşık 2 bin 100 kişiye istihdam sağlıyor. Bugüne kadar yaklaşık 1000 gemi inşa eden şirket, bunları değişik ülkelerde donanma ve sahil güvenlik güçlerine teslim etti.

Rheinmetall hisseleri değer kazandı

Bu arada, satın alma haberinin ardından Rheinmetall hisseleri yüzde 2,4’ten fazla değer kazanarak 1934 avro seviyesine yükseldi. 2020'de şirketin hisse değeri 60 avronun altındaydı.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Avrupa’daki hükümetlerin savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken bu da Alman silah üreticisi Rheinmetall’in satışlarının artmasına sebep oluyor.

Avrupa ordularını güçlendirmek için yarışıyor

Avrupa ülkeleri, Ukrayna’daki savaşın başlamasından beri ordularını güçlendirmek için yarışıyor.

Almanya'da 6 fabrikaya sahip Rheinmetall, yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlıyor. Alman şirket ayrıca Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Güney Afrika ve Avustralya'da üretim yapıyor. Rheinmetall, mühimmatın yanı sıra tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri de üretiyor.

Rheinmetall Avrupa'nın en büyük fabrikasını açmıştı

Rheinmetall, geçen ay Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikasını açtı. Almanya'nın kuzeyinde bulunan tesis, 2027’ye kadar yılda 350 bin top mermisi üretebilecek kapasiteye sahip bulunuyor.