ASELSAN'ın "kent güvenlik yönetim sistemi" siparişine 353,8 milyon dolarlık ilave
Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden biri olarak bilinen ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile olan sözleşmesine ek olarak 353 milyon 863 bin dolar tutarında ek bir sipariş aldı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan kent güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliğine gidildiği bildirildi.
Bu kapsamda ASELSAN'a 353 milyon 863 bin dolar tutarında ilave "kent güvenlik yönetim sistemi" siparişi verildiği ifade edilen açıklamada, projeye ilişkin teslimatların 2027 yılı sonuna kadar Türk savunma sanayi ekosisteminde yer alan paydaşların da katkısı ile tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.