Aselsan'dan helikopter modernizasyonu anlaşması

Aselsan ASELS.IS ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında AB-412 EP SG Helikopteri Modernizasyonu ve Entegrasyonu Projesi kapsamında toplam bedeli 51,76 milyon dolar ve 81,67 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2030 yıllarında gerçekleştirileceği kaydedildi.