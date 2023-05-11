ASELSAN’dan tank sistemlerine yönelik yeni sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile BMC Otomotiv ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

KAP’ya yapılan açıklamada, “ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında tank sistemlerine yönelik 11.05.2023 tarihinde, toplam bedeli 197.461.309,- Avro ve 1.396.082.556,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.