Fransız savunma devi Manurhin, Türklere satılıyor!

Fransa merkezli savunma şirketi Manurhin’in, Türk savunma sanayiinden bir firmaya satışı gündemde. 2018’de BAE’nin bünyesine katılan şirketin devri için görüşmeler başladı.

Mühimmat üretim makineleri konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ve Fransa’nın Mulhouse kentinde faaliyet gösteren Manurhin, Türk savunma sanayi firması Arca Defense ile olası bir satış için müzakerelere devam ediyor.

2018'de iflas etmişti 

Manurhin, 2018’de yaşadığı iflasın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sermayesi tarafından devralınmıştı. Ancak Fransız basınına göre, şirketin mevcut sahipleri Manurhin’i “sessiz bir şekilde” satışa çıkardı.

Fransız basını satış için Arca Defense ile görüşmelerin sürdüğünü ve bu sürecin Avrupa’daki savunma sanayi birleşmeleri içinde öne çıkan bir gelişme olduğunu duyurdu.

Ordulara ekipman yolluyor

Artı33'de yer alan habere göre, Manurhin, özellikle kartuş üretim makineleri konusunda dünya çapında önde gelen bir üretici olarak biniliyor. Şirket, uzun yıllardır ordulara ve savunma sanayi kuruluşlarına ekipman tedarik ediyor. 

Fransa’daki bazı savunma analistleri, BAE sermayesinin neden bu kadar stratejik bir varlığı elden çıkarmak istediğini sorguluyor. Arca Defense’in satın alma sürecinde ne kadar ilerleme kaydettiği ise henüz resmen açıklanmadı.

