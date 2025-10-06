GÖKSUR IIR hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Milli hava savunma mimarimiz yeni yeteneklerle gelişiyor. GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sisteminden fırlatılan GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füze ile denize yakın, alçak irtifadan uçan hedef tam isabetle vuruldu. Bu sayede Deniz platformlarına oyun değiştiren bir hava savunma yeteneği daha kazandırmış olduk. Bu önemli başarıya imza atan Aselsan ve Tübitak Sage ekiplerimiz başta olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. #MaviVatan'a güven sunan yeni teknolojilerimizi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.