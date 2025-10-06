ECB/Escriva: Faizler yeterli, gelecekte ayarlama mümkün

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva bugün yaptığı açıklamada, enflasyonun ECB’nin yüzde 2 hedefine ulaşmasıyla birlikte mevcut faiz oranlarının “yeterli” olduğunu söyledi.

XVI Encuentro Financiero’da konuşan Escriva, Euro Bölgesi’nin belirsizliklerle dolu “gerçekten karmaşık bir ortamda” olduğunu ancak önemli risklerin “gerçekleşmediğini” belirtti.

Escriva, “enflasyon beklentilerinin yüzdee 2’de sabitlendiğini” ve tahminlerin “önümüzdeki yıllarda hedefte kalacaklarını” gösterdiğini vurguladı.

İspanya ekonomisinin üçüncü çeyrekte “sağlam” olduğunu belirten Escriva, “faiz oranlarının sonsuza kadar böyle kalacağını düşünmemeliyiz” diyerek, ECB’nin ekonomik koşullar değiştikçe ayarlamalar yapacağını belirtti.