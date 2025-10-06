  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ECB/Escriva: Faizler yeterli, gelecekte ayarlama mümkün
Takip Et

ECB/Escriva: Faizler yeterli, gelecekte ayarlama mümkün

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Jose Luis Escriva, enflasyon yüzde 2’ye ulaşmasıyla faizlerin yeterli olduğunu ancak gelecekte ayarlamalar olabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ECB/Escriva: Faizler yeterli, gelecekte ayarlama mümkün
Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva bugün yaptığı açıklamada, enflasyonun ECB’nin yüzde 2 hedefine ulaşmasıyla birlikte mevcut faiz oranlarının “yeterli” olduğunu söyledi.

XVI Encuentro Financiero’da konuşan Escriva, Euro Bölgesi’nin belirsizliklerle dolu “gerçekten karmaşık bir ortamda” olduğunu ancak önemli risklerin “gerçekleşmediğini” belirtti.

Escriva, “enflasyon beklentilerinin yüzdee 2’de sabitlendiğini” ve tahminlerin “önümüzdeki yıllarda hedefte kalacaklarını” gösterdiğini vurguladı.

İspanya ekonomisinin üçüncü çeyrekte “sağlam” olduğunu belirten Escriva, “faiz oranlarının sonsuza kadar böyle kalacağını düşünmemeliyiz” diyerek, ECB’nin ekonomik koşullar değiştikçe ayarlamalar yapacağını belirtti.

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandıAvrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandıBorsa Haberleri

 

TCDD ile Suudi Arabistan Demir Yolları arasında işbirliğiTCDD ile Suudi Arabistan Demir Yolları arasında işbirliğiEkonomi

 

Ekonomi
TCDD ile Suudi Arabistan Demir Yolları arasında işbirliği
TCDD ile Suudi Arabistan Demir Yolları arasında işbirliği
Hassett açıkladı: Hükümetin kapalı kalmasının ABD'ye haftalık maliyeti ne kadar?
Hükümetin kapalı kalmasının ABD'ye haftalık maliyeti ne kadar?
IMF: İyi politikalar gelişmekte olan ekonomilerin şoklara daha iyi direnmesine yardımcı oldu
IMF: İyi politikalar gelişmekte olan ekonomilerin şoklara daha iyi direnmesine yardımcı oldu
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın 2. başvurusunu da reddetti
SON DAKİKA!
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
TCMB: Aylık enflasyonun ana eğilimi bir önceki aya kıyasla yükseldi
Aylık enflasyonun ana eğilimi bir önceki aya kıyasla yükseldi