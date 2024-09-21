HIZIRREİS denizaltısı seyir ve dalış testleri sürüyor

REİS Sınıfı Denizaltı Projesi’nin ikinci denizaltısı HIZIRREİS, ilk dalışını icra etti. Bahse konu gelişme Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen Reis Sınıfı Denizaltı Projesi’nin ikinci denizaltısı TCG HIZIRREİS, 17 Eylül 2024 tarihinde ilk seyrini, 18 Eylül 2024 tarihinde ilk dalışını icra etti. TCG HIZIRREİS denizaltısına, icra edeceği harekâtlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında hizmete almayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Ağustos ayında Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmasında REİS Sınıfı Denizaltı Projesi ile ilgili yeni gelişmeleri paylaşarak şunları söylemişti:

“Bugün hizmete giren TCG PİRİREİS, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. PİRİREİS denizaltımızda şimdiye kadar 380’in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. REİS sınıfı denizaltılarımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. PİRİREİS denizaltımız uzun süre satha çıkmak zorunda kalmadan harekât icra edebilecektir. Bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcını gerçekleştirdiğimiz HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız MURATREİS denizaltını da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Dördüncü denizaltımız AYDINREİS’in, beşinci denizaltımız SEYDİALİREİS’in ve altıncı denizaltımız SELMANREİS’in inşa faaliyetleri süratle devam ediyor. Proje dâhilindeki tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Bu projemiz, Silahlı Kuvvetlerimizin, kamu ve özel sektörümüzün ahenk içerisinde çalıştığı teknik personel yetiştirme, ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedefleri içeren örnek bir projedir. Biliyorsunuz hâlihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz. Böylece kendi denizaltısını dizayn edip, inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEN Projemizle ilgili çalışmalarımız da kendi mecrasında ilerliyor.”

REİS Sınıfı Denizaltı Projesi (Type-214TN)

Uluslararası literatürde Type-214TN (Turkish Navy) olarak geçen denizaltılar ilk olarak Cerbe Sınıfı olarak adlandırılmışlardır. Revizyon sürecinden sonra bugünkü adı olan REİS Sınıfı olarak adlandırılmaya başlanmışlardır. Havadan bağımsız tahrik sistemine (AIP) sahip 6 adet Yeni Tip denizaltının azami yerli katkı ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilerek tedarik edilmesi amaçlanmaktadır. REİS sınıfı denizaltı tedarik projesi Haziran 2005 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla başlatılmıştır.

Sınıfının ilk denizaltısı olan TCG PİRİREİS (S-330) denizaltısının havuza indirilmesi 22 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirilmişti. TCG PİRİREİS denizaltısının havuzda donatım faaliyetleri devam etti ve denizaltı sırasıyla Fabrika Kabul (FAT), Liman Kabul (HAT) ve Deniz Kabul (SAT) Testlerini tamamladı.

REİS Sınıfı Denizaltı teknik özellikleri

Uzunluk: 67,6 m (standart denizaltılardan yaklaşık 3 m daha uzun)

Tekne diş çapı: 6,3 mil

Yükseklik: 13,1 m (periskoplar hariç)

Su altı (dalış durumda) deplasman: 2.013 ton

Hız (satıhta): 10+ knot

Hız (dalış durumda): 20+ knot

Mürettebat: 27