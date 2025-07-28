IDEF'te 5 günde 9 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetiminde ve KFA Fuarcılık AŞ organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen IDEF 2025 sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, IDEF 2025’in Türk savunma sanayisinin mühendislik gücünü, ihracat vizyonunu ve stratejik iradesini dünya çapında sergilediğini belirtti.

Görgün, fuarda 1491 katılımcı firma, 103 ülkeden temsilcilik ve 231 resmi heyet ziyareti gerçekleştiğini, toplamda ise 120 binden fazla ziyaretçinin katılım sağladığını aktardı.

"9 milyar dolarlık toplam sözleşme hacmine ulaşıldı"

Görgün, 26 yeni savunma sanayisi ürünü tanıtımının yapıldığı fuarda, 1100'den fazla ürünün ilk kez sergilendiğini kaydetti. Fuarda 270 imza töreninin gerçekleştirildiğini belirten Görgün, 9 milyar dolarlık toplam sözleşme hacmine ulaşıldığını ve anlaşmaların yüzde 65'inin ihracat odaklı olduğunu paylaştı.

Görgün, bu rakamların yalnızca bir fuar bilançosu değil, yerli üretim kararlılığının ve stratejik savunma mimarisinin küresel yansıması olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Başta bu başarıya vizyoner liderliğiyle ilham veren ve her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ev sahipliğiyle destek veren Milli Savunma Bakanlığımıza, katkılarıyla gücümüze güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımıza ve fuarımıza değer katan tüm kurumlara, firmalara, katılımcı ülke delegasyonlarına ve heyetlerine, ayrıca yoğun ilgileriyle bu heyecana ortak olan tüm ziyaretçilere şükranlarımızı sunarız."