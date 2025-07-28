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Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentisi 43 ayın en düşüğünde

Bakan Şimşek, "Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentisi 43 ayın en düşüğünde
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan sektörel enflasyon beklentilerinin ardından, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti" şeklinde değerlendiren Bakan Şimşek, "Kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek şöyle değerlendirdi:

"Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Reel sektör ve hanehalkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı.

Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

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