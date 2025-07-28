Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi temmuz ayında yükselerek yüzde 54,5 oldu. Öte yandan, piyasa katılımcıları ve reel sektör için enflasyon beklentileri gerilerken; piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentisi arasındaki makas artarak 31,1 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre, temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 39 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,5 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükseldi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 26,6 oldu.