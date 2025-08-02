KIZILELMA'nın TSK'ya teslim tarihi açıklandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı televizyon proframında KIZILELMA insansız savaş uçağının altıncı prototipinin üretim bandında yer aldığını duyurdu. Bayraktar, KIZILELMA’nın seri üretime geçtiğini ve önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilmesinin planlandığını söyledi.

“Karmaşık bir uçak, her şeyi Türkiye’de yapılıyor”

Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin geçmişte kendi uçağını dahi tasarlayamadığını ancak bugün insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde dünya liderliğine ulaştığını vurguladı.

Bayraktar, CNNTURK'te yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben gençken Türkiye’nin tasarladığı bir adet uçağı bile yoktu. Şu an dünyanın İHA seri üretimini alan ilk ülkeyiz biz. Dünya pazarının yüzde 65’ine sahibiz, yüzde 60’ı Baykar’ın, bütün dünya ‘nasıl yaptınız?’ diye soruyorlar. Büyük bir inanç, azim, gayret ve düstur üzerine oldu.

"6 KIZILELMA bantta"

KIZILELMA seri üretime geçti, inşallah envantere girecek. Şu an 6. KIZILELMA bantta. Sürekli üretiyor, bir yandan da geliştiriyoruz. Karmaşık bir uçak. Her şeyi Türkiye’de yapılıyor.”

“Bayraktar TB3, kısa pistten kalkan ilk uçak oldu”

Bayraktar TB3 hakkında da bilgi veren Bayraktar, TB3’ün kısa pistlerden iniş-kalkış yapabilen dünyadaki ilk uçak olduğunu söyledi. Bayraktar , "KIZILELMA seri üretime geçen ilk insansız uçak, Bayraktar TB3 de dünyada ilk kez kısa pistlerden inip kalkan uçak oldu. ABD ve İsrail’den önce yaptık, orda da yarış vardı.” diye konuştu.