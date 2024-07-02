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Lockheed Martin, 5.2 milyar dolarlık rekor Patriot hava savunma sözleşmesi imzaladı

ABD’li Lockheed Martin şirketi, Patriot PAC-3 MSE Hava Savunma Füzesi tedarikiyle ilgili olarak 5.2 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, 2027 yılına kadar ABD Ordusu için Patriot PAC-3 MSE füzelerinin tedarikini kapsıyor.

Haber Merkezi
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Lockheed Martin, 5.2 milyar dolarlık rekor Patriot hava savunma sözleşmesi imzaladı
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Lockheed Martin ile ABD Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme, 2027 yılına kadar ABD Ordusu için Patriot PAC-3 MSE füzelerinin tedarikini kapsıyor. Sözleşme kapsamında kaç adet füze teslim edileceği açıklanmazken, 1000 adetten fazla füzeyi kapsadığı değerlendiriliyor.

Özellikle taktik balistik füzeleri etkisiz hale getirmek üzere tasarlanan Patriot PAC-3 MSE, seyir füzeleri ve savaş uçaklarına karşı da angajman gerçekleştirebiliyor. Ekim 2022’de Lockheed Martin, PAC-3 MSE füzelerinin üretimini yıllık 500 adet arttıracak Arkansas’taki yeni bir tesisin açılışını gerçekleştirmişti.

PAC-3 MSE Füzesi

Hem atmosfer içerisinde hem de uzayda hedefleri takip ve imha kabiliyetine sahip olan PAC-3 MSE füzesi, bu amaçla gelişmiş bir Ka-band milimetre dalga radar arayıcı başlığıyla donatılmıştır. PAC-3 MSE, hava hedeflerini ‘gövde gövde çarpışma’ anlamına gelen hit-to-kill yöntemiyle imha etmektedir.

PAC-3 CRI üzerine inşa edilen PAC-3 MSE, iki darbeli katı bir roket motoru ve geliştirilmiş gövdesi ile daha hızlı ve daha sofistike taktik balistik füzeler ve seyir füzelerine karşı daha fazla manevra kabiliyeti sağlamaktadır.

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