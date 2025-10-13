Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin atış testinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testine ilişkin paylaşım yaptı.

"SOM-J kendini kanıtladı"

Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testinin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Kacır, "TÜBİTAK SAGE'de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı." ifadesini kullandı.

"Her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiyesi'ne giden bir yol"

Kacır, füzenin "satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman" özelliklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiyesi'ne giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum."