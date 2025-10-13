  1. Ekonomim
  3. BofA, altın ve gümüş fiyat tahminlerini rekor seviyeye yükseltti
Bank of America’dan (BofA) altın ve gümüşte tarihi tahmin geldi. Değerli metallerde ralli sinyali devam ederken, ABD’li banka, altın ve gümüş için fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı.

BofA'dan altın ve gümüş için rekor hedef 

Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.

BofA2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti. 

