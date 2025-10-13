Altın yeni haftaya rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

ABD-Çin arasında yeniden alevlenen ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti.

Spot altın, Asya seansında yüzde 0,7 artışla ons başına 4 bin 44,29 dolar seviyesinde işlem gördü. Yükselişine devam eden ons altın4 bin 59,30 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,6 yükselerek 4 bin 62,50 dolara çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.444,64 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.256,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.518,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.770,80 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.873,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 92.208,98 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.053,73 dolar

Yüzde 54'lük artış

Faiz getirisi olmayan altın, yıl başından bu yana yüzde 54 değer kazandı. Bu yükselişte jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın alımları, borsa yatırım fonlarına girişler, Fed'in faiz indirim beklentileri ve ticaret savaşının yarattığı ekonomik belirsizlikler etkili oldu.