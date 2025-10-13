  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın yeni haftaya rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın yeni haftaya rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde rekor seviyeye yükseldi. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 13 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın yeni haftaya rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

ABD-Çin arasında yeniden alevlenen ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti.

Spot altın, Asya seansında yüzde 0,7 artışla ons başına 4 bin 44,29 dolar seviyesinde işlem gördü. Yükselişine devam eden ons altın4 bin 59,30 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,6 yükselerek 4 bin 62,50 dolara çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.444,64 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.256,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.518,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.770,80 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.873,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 92.208,98 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.053,73 dolar

Yüzde 54'lük artış

Faiz getirisi olmayan altın, yıl başından bu yana yüzde 54 değer kazandı. Bu yükselişte jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın alımları, borsa yatırım fonlarına girişler, Fed'in faiz indirim beklentileri ve ticaret savaşının yarattığı ekonomik belirsizlikler etkili oldu.

Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 13 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 13 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Ekonomi
Zirai don, kar, fırtına... Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı! İşte il il hava durumu tahminleriZirai don, kar, fırtına... Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı! İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Altın piyasasında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın piyasasında son durum: 10 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım