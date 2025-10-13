  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,8137 (alış) 41,8219'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,6521 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 13 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 13 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Zirai don, kar, fırtına... Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı! İşte il il hava durumu tahminleriZirai don, kar, fırtına... Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı! İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Altın yeni haftaya rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın yeni haftaya rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans

 

 

Finans
Altın yeni haftaya rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın yeni haftaya rekorla başladı: İşte güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Altın piyasasında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın piyasasında son durum: 10 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar

Euro Haberleri

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Altın yeni haftaya rekorla başladı: İşte güncel satış fiyatları

Finans Haberleri

Altın yeni haftaya rekorla başladı: İşte güncel satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım