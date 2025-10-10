Barclays’ten çarpıcı değerlendirme: Altın rallisi küresel güvensizliğin sessiz bir uyarısı

2025 yılının başından bu yana altın fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel ekonomiye ve finansal sisteme duyulan güvensizliğin giderek arttığının bir göstergesi olarak görülüyor.

Barclays: Altındaki ralli bir uyarı işareti

Barclays Küresel Araştırma Başkanı Ajay Rajadhyaksha tarafından kaleme alınan değerlendirme notunda, mevcut parasal ve mali düzenin yapısal olarak sorgulanır hale geldiği vurgulandı. Finansal piyasaların istikrarlı bir görünüm sergilediği bir dönemde altın fiyatlarının artışa geçmesi, geleneksel piyasa dinamiklerinin ötesinde bir uyarı işareti olarak yorumlandı.

“Ülkelerin mali disiplini kötüleşiyor”

Rajadhyaksha, gelişmiş dört büyük ekonominin mevcut borç seviyelerine dikkat çekti. ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Japonya’nın kamu borçlarının, her birinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 100’ünü aştığını belirten Rajadhyaksha, bu ülkelerin mali disiplin alanında da kötüleşen görünümler sergilediğini dile getirdi.

“Mali konsolidasyon için siyasi irade zayıf”

Değerlendirmede en çarpıcı bulgulardan biri, mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik siyasi isteğin neredeyse hiç kalmamış olması. Ajay Rajadhyaksha, hükümetlerin yüksek borç seviyelerine rağmen mali konsolidasyon adımları atma yönünde iradeden uzaklaştığını ifade etti. Bu durumun uzun vadede sürdürülebilirlik açısından yeni riskler yaratabileceği uyarısı yapıldı.

Bir yandan borç yükü artmaya devam ederken, diğer yandan politika yapıcılar kısa vadeli ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda mali gevşeme politikasında ısrarcı olmaya devam ediyor. Bu dengesizlik, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Güvenli limanlarda dönüşüm: Döviz varlıkları etkisini yitiriyor

Rajadhyaksha’ya göre, geçmişte güvenli liman olarak görülen bazı döviz varlıkları da artık bu rolü tam anlamıyla sürdüremiyor. Özellikle Japon yeni ve İsviçre frangı, küresel koşulların değişmesiyle birlikte bu konumlarını kısmen kaybetti. Bu değişim, yatırımcıların risklerden korunmak amacıyla alternatif araçlara yönelmesine neden oluyor.

Altındaki yükseliş yapısal sorunların habercisi

Bu bağlamda altın, piyasada yeniden öne çıkan güvenli liman olarak dikkat çekiyor. Tarihsel olarak kriz dönemlerinde değer kazanan altının, bu kez ekonomik göstergeler olumlu seyir izlerken yükselmesi, küresel sistemdeki daha derin ve yapısal sorunların habercisi olarak değerlendiriliyor.

Politikacılara uyarı: Altının mesajı önemsenmeli

Barclays’in analizine göre, altındaki mevcut yükseliş eğilimi, yalnızca piyasa koşullarına tepki vermekten öte, sistemik güvensizliği yansıtıyor. Küresel finansal sistemin temellerine ilişkin yatırımcı algısında bir bozulma yaşanmakta ve altın bu belirsizliklerin yansıdığı göstergelerden biri olma niteliği kazanıyor.

Ajay Rajadhyaksha, mevcut ekonomik ortamda altın fiyatlarındaki artışı göz ardı etmenin politika yapıcılar açısından riskli olabileceğini belirtti. Piyasaların istikrarlı görünümüne rağmen güvenli liman talebinin artması, mevcut düzenin sorgulanmaya başladığına işaret ediyor. Bu durumun, gelecekte atılacak politika adımları açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Altında son durum ne?

Ons altın, önceki gün 4.059 dolar ile son rekor seviyesini kaydettikten sonra dünkü işlemlerde hızlanan kar satışlarının etkisiyle yüzde 1,62 oranında geri çekildi. Altın, dün 3.976 dolardan kapandıktan sonra haftanın son işlem gününe de satış ağırlıklı başladı. Günün ilk saatlerinde yüzde 0,20 oranında düşen altın, son saat itibarıyla 3.968 dolardan işlem görüyor.

Gram altın, dün TL bazında 5.443 seviyesiyle rekor tazeledikten sonra 5.291’e kadar geriledi ve günü yüzde 0,35 düşüşle 5.365 TL’den kapattı. Yeni güne de düşüşle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 5.337 TL bandında alıcı buluyor.