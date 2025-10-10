Dolar düşüş patikasına mı girecek?

2025'te yatırımcıların en çok tercih ettiği stratejilerden biri olan “dolar aleyhine” pozisyonlar, euro ve yendeki değer kayıpları ile Fed yetkililerinin faiz indirimlerinde temkinli olunacağına dair mesajlarının ardından yeniden sorgulamaya açıldı.

Asya ve Avrupalı traderlar opsiyon pozisyonlarını artırdı

ABD hükümetinin kapanmasıyla, dünyanın rezerv para birimi olan dolar yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Asya ve Avrupa’daki traderlar, hedge fonlarının dolardaki toparlanmanın yıl sonuna kadar devam edeceği yönünde opsiyon pozisyonlarını artırdığını söylüyor.

Dev bankalardan dolar için tahminler geliyor

Öte yandan doların düşeceğini öngörenler arasında Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. ve Morgan Stanley gibi dev bankalar bulunuyor. Columbia Threadneedle’dan Ed Al-Hussainy, daha önce dolar için karamsar görüşe sahip olup fikrini değiştirenler arasında yer alıyor. Portföy yöneticisi, 2024 yılının sonunda, ABD seçimlerinin ardından “Trump trade”in bir parçası olarak doların hala yükselişte olduğu bir dönemde rezerv para biriminde kısa pozisyon aldı.

Yatırımcılar dolarda 'iyimser'

“Dolar konusunda çok daha olumlu hale geldik” diyen Al-Hussainy, “Piyasalar çok agresif bir dizi faiz indirimi fiyatladı ve işgücü piyasasında çok daha fazla sıkıntı yaşanmadan bunları uygulamak zor olacak” dedi. Bloomberg'in haberine göre, opsiyon yatırımcılarının, doların değer kaybetme riskine karşı korunmak için değer kazanma riskine karşı korunmaktan daha fazla prim ödediklerine dair işaretler de var. Yükseliş ve düşüş pozisyonlarına olan talep farkının ölçümü, yatırımcıların nisan ayından bu yana dolar konusunda en iyimser durumda olduklarını gösteriyor.

Euro ve yen değer kaybetti, ‘dolar ayılarına’ darbe vurdu

Depository Trust & Clearing Corp. verilerine göre, doların yükselişine yönelik talep, bu hafta her gün düşüşe yönelik talebi aştı. Bloomberg MLIV Stratejisti Garfield Reynolds, “Euro ve yen, bu ekonomilerde siyasi sorunların ön plana çıkmasıyla hafta başında değer kaybetti. Bu durum, ilk yarıdaki çöküşün ardından doların direnç kazanmasından rahatsız olan ‘dolar ayılarına’ yeni bir darbe vurdu.

Şimdi gerileme sırası altına geldi

Şimdi ise Gazze barış anlaşmasının gücünü zayıflatması ve ardından istikrarlı bir seyir izlemesi ile altına da gerileme sırası geldi” dedi. Bu yılın başında “Amerika’yı sat” stratejisi ile dolarda düşüş olacağına dair pozisyonlara çok fazla para yatırıldığını söyleyen Reynolds, “Eğer durum böyleyse, dolarda düşüş bekleyenlerin daha da sıkışması muhtemel” dedi.