  3. 28 yıl sonra bir ilk! Bir ülkeden daha dev ‘altın’ hamlesi geldi, kasasını dolduruyor
28 yıl sonra bir ilk! Bir ülkeden daha dev ‘altın’ hamlesi geldi, kasasını dolduruyor

Merkez bankaların son dönemde altın alımlarına hız vermesi ve ekonomik belirsizlikler fiyatları tırmanışa geçirmişti. Bir ülkeden daha 'altın' hamlesi geldi. Bulgaristan Merkez Bankası, Euro’ya geçiş hazırlıkları kapsamında rezervlerine altın eklemeye başladı.

Son dönemde merkez bankalarının artan altın alımları ve küresel ekonomik belirsizlikler fiyatları yukarı taşıyor. Kasalarını altın ile dolduran ülkelerin sayısı giderek artarken bu trende bir ülke daha katıldı. Euro’ya geçiş sürecine hazırlanan Bulgaristan Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın stoklarını artırmaya başladı.

Bulgaristan Merkez Bankası ( BNB ), Bulgaristan'ın Euro'yu benimsemesiyle bağlantılı bir hamleyle 2 bin 53,2 kilograma eşdeğer 66 bin troy ons altın satın aldı. BNB'nin resmi açıklamasına göre, işlem uluslararası piyasalarda cari fiyatlarla gerçekleşti ve merkez bankasının uluslararası para rezervlerinin yüzde 1'inden daha azını oluşturuyor.

Euroya geçiş için rezervlerini güçlendiriyor

Avrupa Konseyi'nin 8 Temmuz'da Bulgaristan'da 1 Ocak 2026'dan itibaren Euro'ya geçme kararının ardından, BNB'nin Avrupa Merkez Bankası (ECB) kuralları uyarınca döviz rezervlerini ECB'ye aktarması gerekiyor. Son altın alımı, BNB'nin mevcut rezervlerini azaltmadan yeterli rezervleri garanti altına alırken aynı zamanda Eurosistem gelir akışlarına erişim sağlıyor.

28 yıl sonra bir ilk!

Dünya Altın Konseyi, bunun Bulgaristan'ın para kurulunu ilk kez uygulamaya koyduğu 1997 yılından bu yana BNB tarafından gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu vurguladı.

