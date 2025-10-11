Bulgaristan’da para birimi değişikliği nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, ülkenin Euro’ya geçiş süreci kapsamında belirlenen tarihlerde kamu kurumları ile finans sektöründe faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Banka ve ödeme sistemleri çalışmayacak

Karara göre, 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihleri arasında kamu hizmetleri, bankacılık ve ödeme sistemleri geçici olarak kapalı olacak.

Bu düzenlemenin amacı, Euro’nun resmen yürürlüğe girmesinden önce ve hemen sonrasında bilgi altyapısının, finansal sistemlerin ve operasyonel mekanizmaların yeni para birimine uyumlu hale getirilmesi olarak açıklandı.

Maliye Bakanı Petkova: Pratik ve teknik hazırlıklar gerekiyor

Geçiş sürecini bizzat yöneteceğini bildiren Bulgaristan Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova, resmi tatil kararının gerekçesini “Euro’nun yürürlüğe girmesinden hemen önce ve hemen sonrasında sistem ayarlarının yapılması için gerekli bir adım” sözleriyle açıkladı.

Bakan, bu uygulamanın bankacılık ve ödeme sistemlerinde operasyonel riskleri azaltmayı ve geçişin kesintisiz şekilde tamamlanmasını hedeflediğini belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun resmi tatil düzenlemesine ilişkin kararının Euro’ya geçiş sürecini yöneten Ulusal Plan ve Eylem Planı ile uyumlu biçimde 2025 yılı sonuna kadar onaylanması bekleniyor.