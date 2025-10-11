  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bulgaristan’da para birimi değişikliği nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi
Takip Et

Bulgaristan’da para birimi değişikliği nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi

Euro’ya geçiş hazırlıklarını sürdüren Bulgaristan, para birimi değişikliği nedeniyle 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerinde iki günlük resmi tatil yapmayı planlıyor. Hükümetin aldığı karar, geçiş sürecinde teknik ve operasyonel düzenlemelerin sorunsuz biçimde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bulgaristan’da para birimi değişikliği nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi
Takip Et

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, ülkenin Euro’ya geçiş süreci kapsamında belirlenen tarihlerde kamu kurumları ile finans sektöründe faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Banka ve ödeme sistemleri çalışmayacak

Karara göre, 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihleri arasında kamu hizmetleri, bankacılık ve ödeme sistemleri geçici olarak kapalı olacak.

Bu düzenlemenin amacı, Euro’nun resmen yürürlüğe girmesinden önce ve hemen sonrasında bilgi altyapısının, finansal sistemlerin ve operasyonel mekanizmaların yeni para birimine uyumlu hale getirilmesi olarak açıklandı.

Maliye Bakanı Petkova: Pratik ve teknik hazırlıklar gerekiyor

Geçiş sürecini bizzat yöneteceğini bildiren Bulgaristan Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova, resmi tatil kararının gerekçesini “Euro’nun yürürlüğe girmesinden hemen önce ve hemen sonrasında sistem ayarlarının yapılması için gerekli bir adım” sözleriyle açıkladı.

Bakan, bu uygulamanın bankacılık ve ödeme sistemlerinde operasyonel riskleri azaltmayı ve geçişin kesintisiz şekilde tamamlanmasını hedeflediğini belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun resmi tatil düzenlemesine ilişkin kararının Euro’ya geçiş sürecini yöneten Ulusal Plan ve Eylem Planı ile uyumlu biçimde 2025 yılı sonuna kadar onaylanması bekleniyor.

Turizm amaçlı kiralanan konutlara yaptırım! Denetim süresi değiştiTurizm amaçlı kiralanan konutlara yaptırım! Denetim süresi değiştiEkonomi
Yunan basını yazdı: AB, Türkiye'nin savunma programına girişi için Atina’ya baskı yapıyorYunan basını yazdı: AB, Türkiye'nin savunma programına girişi için Atina’ya baskı yapıyorDünya
Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı olduAlman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı olduDünya
Altın humması Japonya’yı sardı! Star Wars galası gibi kuyruklar uzuyorAltın humması Japonya’yı sardı! Star Wars galası gibi kuyruklar uzuyorKüresel Ekonomi

 

 

Dünya
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Blair’in başbakanlığı sırasında Epstein ile teması ortaya çıktı
Blair’in başbakanlığı sırasında Epstein ile teması ortaya çıktı
Yunan basını yazdı: AB, Türkiye'nin savunma programına girişi için Atina’ya baskı yapıyor
Yunan basını yazdı: AB, Türkiye'nin savunma programına girişi için Atina’ya baskı yapıyor
Kosova’da Başbakan Albin Kurti hükümeti kuracak
Kosova’da Başbakan Albin Kurti hükümeti kuracak
Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı oldu
Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı oldu