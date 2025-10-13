ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: Savunmada üst lige çıkmanın yolu uzaydan geçiyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayisinde üst düzey bir lige çıkmanın uzaya bağımsız erişimden geçtiğini söyledi.

OSTİM Teknik Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, akademik yıl açılış dersini verdi.

"Türkiye'nin güçsüz olma lüksü yok"

Filistin’de yaşanan katliamlara değinen İkinci, "Gazze'de ve dünyanın birçok yerinde güçlünün kuralı koyduğu, güçsüzün zulme uğradığı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu gördüğümüz günleri hep beraber yaşıyoruz. Ülkemizin Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra özellikle bağımsız savunma sanayisinin kurulması konusundaki çabalarının, gayretlerinin ve gelmiş olduğu noktanın da ülkemizin geleceği, güvenliği, çocuklarımızın geleceği açısından ne kadar isabetli bir karar olduğunu da hep beraber gördüğümüz günlerdeyiz. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla güçsüz olma lüksü yok. Türkiye'nin gerçekten çok güçlü olması gerekiyor. Çünkü birçok mazlum coğrafya, kaderleri konusunda Türkiye’ye yüzünü dönmüş ve Türkiye'den gerçekten beklenti içerisinde. Çok şükür biz de kendi gücümüzle sadece kendi evlatlarımızın geleceğini değil, dünyada bizimle beraber hareket eden dost ve kardeş ülkelerin de geleceğini güvence altına almak için teknoloji geliştirmek zorundayız." diye konuştu.

"ROKETSAN’ın en önemli varlığı en önemli varlığı"

İkinci, ROKETSAN’ın sahip olduğu en önemli varlığın nitelikli insan kaynağı olduğunu belirterek, şirketin 6 bin 500’den fazla çalışanı bulunduğunu, bunun 3 binden fazlasının AR-GE alanında çalıştığını bildirdi.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer aldıklarını hatırlatan İkinci, ROKETSAN’ın aynı zamanda dünyanın en hızlı büyüyen 11’inci savunma şirketi olduğunu ifade etti.

İkinci, ROKETSAN’ın Türkiye'nin de en büyük ARGE kuruluşlarından bir tanesi olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler sadece roket ve füze teknolojileri konusunda da çalışmıyoruz. Bizim en önemli alanlarımızdan bir tanesi de uzay. Türkiye'de kendi uydularımızı uzaya taşıyacak olan fırlatma araçlarını tasarlama ve yapma görevi var. Bu görevi yerine getirmek için de var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Şu andaki görevimiz, kendi gerçekleştirmiş olduğumuz uydularımızı uzaya taşıyacak uzay araçlarını inşa etmek."

Malzeme teknolojileri ve yapay zeka vurgusu

Murat İkinci, ROKETSAN’ın ürettiği füzeler için malzeme teknolojilerine büyük yatırım yaptıklarını anlattı.

Füze teknolojisinde hedeflemenin önemine değinen İkinci, geliştirdikleri füze ve roket sistemlerinin hepsinin içerisinde GPS’e bağımlı olmadan hedef koordinatı bulma yeteneği olan yerli navigasyon sistemi bulunduğuna dikkati çekti.

İkinci, sektörü derinden etkileyen bazı teknolojik gelişmeler olduğunu belirterek, bunların en önemlisinin yapay zeka olduğunu söyledi.

Hava sahasında bir tehdit algılandığında yapay zekayı kullanan komuta kontrol sistemlerinin devreye girdiğini anlatan İkinci, "Hava savunma sistemlerinin yapay zeka ve komuta kontrol sistemi olmadan manuel operasyonla hava güvenliğini sağlama ihtimali yok." ifadesini kullandı.

Uzay çalışmaları

İkinci, hava savunma sistemleri açısından hipersonik füzeleri engelleyebilmenin çok kolay olmadığını dile getirerek, bu alana da yatırım yaptıklarını vurguladı.

Uzay teknolojilerine yatırımın önemine değinen İkinci, "Uzayda bir istihbarat ağınız olmazsa, gözlemleme şansınız olmazsa, savunma alanında erken istihbarat, erken uyarı sistemlerini hayata geçiremezsiniz. Dolayısıyla eğer savunma sanayisinde üst düzey bir lige çıkmak istiyorsanız, uzaya da bağımsız olarak erişmeniz bir mecburiyet. Bunu gerçekleştirmeniz lazım." şeklinde konuştu.

İkinci, etkin yakıt teknolojileri üzerine çalıştıklarını belirterek, görevlerinden birinin Türkiye’de üretilecek uyduları uzaya taşıyacak teknolojiyi geliştirmek ve onların uzaya taşınmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Uzayda çok büyük bir ekonomi olduğuna dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti:

"Uzay yarışı içerisinde bu ekonomiden pay almak isteyen birçok gelişmiş ülke, uzaya erişim teknolojilerine yatırım yapıyor. Bunlardan bir tanesi de ülkemiz Türkiye. Türkiye'nin bir uzay haritası var, uzay yol haritası var. O harita doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Burada bize düşen görev üretilen uyduları uzaya taşıyacak teknolojiyi geliştirmek, onların uzaya taşınmasını sağlamak.

Uzaydaki en önemli görevimiz aslında kendi ülkemizin yaptığı 400 kilogramlık bir uyduyu uzaya taşıyacak platformu hayata geçirmek. Bu platformumuz, 400 kilogramlık bir uyduyu uzaya götürecek. Sonrasında ikinci bir platformumuz 1,5 tona yakın bir uyduyu uzaya taşıyıp yörüngesinde yerleştirecek olan teknolojiyi hayata geçirmemizi sağlayacak.”

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, denizin altından uzayın derinliklerine kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu birçok ürünü hayata geçirdiklerini belirterek, "Ülkemiz kendi silah sistemleriyle savaşan bir orduya sahip. Bu şu anlama geliyor, dışarıdan gelecek hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kendi silah sistemleriyle harp edebilen ve başarı sağlayan bir orduya sahip. Bulunduğumuz coğrafya açısından bu çok kıymetli." ifadelerini kullandı.